Wohnkomplex OLEA Residence, Bar Wir bieten Wohnungen im Wohnkomplex OLEA Residence zum Verkauf an – zwei bereits gebaute Häuser in Bar, in der Nähe der Altstadt. Die Inbetriebnahme und der Einzug werden in etwa 1–1,5 Monaten erwartet, was den Komplex zu einem der am nächsten zur Fertigstellung stehenden Neubauten in dieser Gegend macht. Der Komplex besteht aus zwei Gebäuden und wurde mit hochwertigen technischen Lösungen gebaut: Die Deckenhöhe in den Wohnungen beträgt 3 Meter, was ein Gefühl von Geräumigkeit schafft, das bei Neubauten dieses Segments selten ist. Heizung und Kühlung erfolgen über eine Multi-Split-Anlage von Mitsubishi Electric mit 5 Jahren Garantie auf die Klimaanlagen – Fußbodenheizung gibt es in den Wohnungen nicht. Fenster und Türen sind aus Aluminium, hergestellt von Braća Marić, die Außendämmung der Fassade wurde nach dem Styropor-System mit Bavalit-Beschichtung ausgeführt. Das Gelände des Komplexes ist mit einem Videoüberwachungssystem ausgestattet. Lage: Der Komplex befindet sich im Viertel Alt-Bar, in einem ruhigen Teil der Stadt mit guter Verkehrsanbindung: • Apotheke "Stari Grad" – etwa 220 m • Supermarkt Femić – etwa 655 m • Markt von Alt-Bar – etwa 850 m • Bushaltestelle (Stari Bar) – etwa 770 m • Altstadt von Bar (Festung, historische Sehenswürdigkeit) – etwa 1,1 km • Zentraler Busbahnhof von Bar – etwa 2 km • Meer und Stadtstrand – etwa 2,5–3 km (5–7 Minuten mit dem Auto) Investitionspotenzial: Die Nähe zum historischen Zentrum von Bar und die baldige Inbetriebnahme machen den Komplex zu einer interessanten Option sowohl für das eigene Wohnen als auch für Investitionen mit anschließender Vermietung – insbesondere angesichts des wachsenden Interesses von Touristen an der Altstadt. Die Tatsache, dass man nicht lange auf den Abschluss der Bauarbeiten warten muss, reduziert auch die typischen Risiken eines Kaufs in der Bauphase.