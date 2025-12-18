  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Neue Häuser

Neubau Häuser in Ägypten

Rotes Meer
1
Al Hadaba
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Clubhaus Hurghada
Clubhaus Hurghada
Al Hadaba, Ägypten
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Holidays Park Resort ist eine markante Wohnentwicklung, die luxuriöse Küsten, die an der Roten Meerküste von Hurghada leben, neu definiert. Mit 54.000 qm Spanning mit nur 20 % Baufläche verbindet das Projekt Raum, Eleganz und Komfort in einer ruhigen Resort-Umgebung.Diese exklusive Gemeinsch…
Immobilienagentur
Homes Bay
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen