  2. Ägypten
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Meerblick

Häuser am Meer in Ägypten

Hurghada
7
Rotes Meer
17
Matruh
4
El-Alamein
4
5 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Villa 9 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 3
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$317,296
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Villa 9 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Stockwerk 2
Selena Bay bietet prächtige Apartments und Villen mit Blick auf das magische Blau des Roten …
$407,498
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Hurghada, Ägypten
Haus 2 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
Lage: Trivana, Magawish Road (Flughafenstraße), Hurghada Typ: 1 Schlafzimmer Größe: 64 SQM A…
$56,216
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Tut TravelTut Travel
Villa 21 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Villa 21 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 21
Fläche 1 379 m²
Etagenzahl 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Erwerben Sie ein vollkommen privates Boutique…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Reihenhaus 5 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 316 m²
Etagenzahl 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Geräumige Villa mit 251 m² Wohnfläche, privatem G…
$405,190
Eine Anfrage stellen
