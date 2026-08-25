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Wohnungen in Ägypten

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Hurghada
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Rotes Meer
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Gamsha
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Al Hadaba
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162 immobilienobjekte total found
Condo in Al-Qusair, Ägypten
Condo
Al-Qusair, Ägypten
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 2/3
Ein-Zimmer-Wohnung an der Roten Meerküste in der Las Cabanas-Verbindung, neben dem Swisstouc…
$46 439
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Studio 1 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 1 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4/6
Studio mit Zugang zu einem privaten Strand.Das Studio ist für kurzfristige Mieten geeignet, …
$44 416
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Wohnung 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Wohnung 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/6
Diese 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im ersten Stock des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$110 497
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Wohnung 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 6
Diese 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada.…
$90 575
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Wohnung 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Wohnung 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/6
Diese 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im ersten Stock des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$116 751
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im ersten Stock des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghad…
$102 157
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$66 715
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Wohnung in Ägypten
Wohnung
Ägypten
Fläche 37 m²
Objektbeschreibung: Was ist das Hayat Beach Resort? Das Hayat Beach Resort ist ein exklusiv…
$52 299
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Wohnung in Hurghada, Ägypten
Wohnung
Hurghada, Ägypten
Entdecken Sie ONE7, unser führendes Wohngebiet im Herzen von Hurghada, wo hochstehendes Wohn…
$146 438
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International real estate agency Habita
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rotes Meer, Ägypten
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rotes Meer, Ägypten
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
EinleitungWillkommen in Venecia Resort, der idyllische Rückzugsort, wo Luxus auf das Meer tr…
$77 378
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Wohnung 3 zimmer in Alexandria, Ägypten
Wohnung 3 zimmer
Alexandria, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/10
$31 391
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Hurghada, Ägypten
Wohnung 1 Schlafzimmer
Hurghada, Ägypten
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Hurghada Höhe ist einLandmark Wohn- und Investitionsentwicklung auf 6.100 qmin das Herz der …
$76 823
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Wohnung 2 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Wohnung 2 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/1
Erleben Sie den ultimativen Küstenstil in diesem atemberaubenden Penthouse im Herzen von Cal…
$201 255
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Wohnung 3 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Wohnung 3 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
$236 158
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Wohnung 2 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Wohnung 2 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/1
Entdecken Sie CALA, das neue Küstenland von Capital Link Developments, direkt im Herzen von …
$164 421
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Wohnung in Hurghada, Ägypten
Wohnung
Hurghada, Ägypten
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Hurghada Heights ist eine markante Wohn- und Investitionsentwicklung auf 6.100 qm im Herzen …
$47 748
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Wohnung 2 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
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Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/1
Erleben Sie den ultimativen Küstenstil in diesem atemberaubenden Penthouse im Herzen von Cal…
$177 412
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Wohnung in Hurghada, Ägypten
Wohnung
Hurghada, Ägypten
Entdecken Sie ONE7, unser führendes Wohngebiet im Herzen von Hurghada, wo hochstehendes Wohn…
$209 657
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International real estate agency Habita
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gamsha, Ägypten
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gamsha, Ägypten
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Willkommen in Almaza Suites, unserer neuesten und aufregendsten Entwicklung. Es reinigt Luxu…
$49 145
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Wohnung in Hurghada, Ägypten
Wohnung
Hurghada, Ägypten
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$156 323
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International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Alexandria, Ägypten
Wohnung 3 zimmer
Alexandria, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 5
Alexandria - Übernachtung mit Pass 2. Quartale 75 m2📍 5. Stock, Aufzug🛏 Schlafzimmer + Gäste…
$40 493
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Wohnung in Hurghada, Ägypten
Wohnung
Hurghada, Ägypten
$137 157
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International real estate agency Habita
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Wohnung 2 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Wohnung 2 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 2/2
Erleben Sie den ultimativen Küstenlebensstil in diesem atemberaubenden Penthouse im Herzen v…
$192 632
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Wohnung in Al Ahia', Ägypten
Wohnung
Al Ahia', Ägypten
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Welcome to Oro Beach Resort, an exclusive beachfront development in the heart of Hurghada, w…
$93 480
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Wohnung in Hurghada, Ägypten
Wohnung
Hurghada, Ägypten
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$189 085
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Wohnung in Al Hadaba, Ägypten
Wohnung
Al Hadaba, Ägypten
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Welcome to Stone Heights Hurghada, where modern living meets the serene beauty of the Red Se…
$28 473
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Wohnung
Hurghada, Ägypten
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$120 691
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Wohnung 2 zimmer in Hurghada, Ägypten
Wohnung 2 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 5
Bereit 1+1 Wohnung in Hurgad mit seinem Strand zu begleichen!📐 1 Schlafzimmer + Wohnzimmer, …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Hurghada, Ägypten
Wohnung 1 Schlafzimmer
Hurghada, Ägypten
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Clan Residents Rotes MeerNeue Wohn- & Touristische Projekt neben Pickalbatros HotelsSchnelle…
$73 259
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Hurghada, Ägypten
Wohnung 1 Schlafzimmer
Hurghada, Ägypten
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Panorama Hills Resort: Where Contemporary Design Meets Luxury Panorama Hills Resort, an excl…
$68 657
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Eigenschaftstypen in Ägypten

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

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