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Häuser in Ägypten

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Hurghada
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16 immobilienobjekte total found
Haus in Hurghada, Ägypten
Haus
Hurghada, Ägypten
$137 157
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International real estate agency Habita
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Chalet 3 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Chalet 3 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252 000
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Villa in Hurghada, Ägypten
Villa
Hurghada, Ägypten
Entdecken Sie ONE7, unser führendes Wohngebiet im Herzen von Hurghada, wo hochstehendes Wohn…
$731 460
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Haus in Hurghada, Ägypten
Haus
Hurghada, Ägypten
Erleben Sie das ultimative Komfort in diesem geräumigen 2-Zimmer-Wohnung in Hurghada, Ägypte…
$40 531
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Haus in Hurghada, Ägypten
Haus
Hurghada, Ägypten
$61 375
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Haus in Hurghada, Ägypten
Haus
Hurghada, Ägypten
Erleben Sie das ultimative Komfort und Luxus in diesem atemberaubenden 5-stöckigen Einfamili…
$51 185
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Haus in Hurghada, Ägypten
Haus
Hurghada, Ägypten
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Hurghada, Ägyptens Hauptziel. Diese atemberaubende …
$56 280
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Haus in Al Ahia', Ägypten
Haus
Al Ahia', Ägypten
$63 691
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Haus in Rotes Meer, Ägypten
Haus
Rotes Meer, Ägypten
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Hurghada, Ägypten, in diesem atemberaubenden neuen …
$91 484
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Schloss 8 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Schloss 8 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Marina Gate 1 Bezirk 7 Villa 10 Al Jawhara direkt am Meer und hinter dem See und nach links …
$1,03M
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Haus 5 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Haus 5 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen in Marina 75 Schlafzimmer4 BadezimmerErster SandstrandZweite Reihe auf dem Meer
$630 000
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Haus 4 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Haus 4 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 460 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen in Marina Nordküste Ägypten4 Schlafzimmer2 BadezimmerInsel 4Marina 5
$500 000
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Doppelhaus 5 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Doppelhaus 5 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
5 Schlafzimmer 4 Badezimmer und ein großer Garten in Marina North Coast Egypt
$597 057
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Villa in Hurghada, Ägypten
Villa
Hurghada, Ägypten
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Selena Bay bietet prächtige Apartments und Villen mit Blick auf das magische Blau des Roten …
$955 072
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Villa 9 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Villa 9 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 3
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$317 296
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Villa 9 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Villa 9 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Stockwerk 2
Selena Bay bietet prächtige Apartments und Villen mit Blick auf das magische Blau des Roten …
$407 498
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