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Häuser in Mauritius

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Grand Baie
10
Rivière du Rempart
14
Grand Baie VCA East
10
Flacq
9
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25 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 5 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 5
Schlafräume 3
$990,863
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Haus in Grand River South East, Mauritius
Haus
Grand River South East, Mauritius
$816
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Haus 12 zimmer in Grand River South East, Mauritius
Haus 12 zimmer
Grand River South East, Mauritius
Zimmer 12
$11,07M
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus 7 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 7 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 7
$1,40M
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Haus in Grand Baie, Mauritius
Haus
Grand Baie, Mauritius
$1,00M
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Haus 17 zimmer in Grand River South East, Mauritius
Haus 17 zimmer
Grand River South East, Mauritius
Zimmer 17
Etagenzahl 3
$13,76M
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TekceTekce
Haus in The Vale, Mauritius
Haus
The Vale, Mauritius
Fläche 307 m²
Etagenzahl 1
$1,07M
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Haus 8 zimmer in Grand River South East, Mauritius
Haus 8 zimmer
Grand River South East, Mauritius
Zimmer 8
Etagenzahl 1
$3,61M
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Haus 6 zimmer in Grand River South East, Mauritius
Haus 6 zimmer
Grand River South East, Mauritius
Zimmer 6
Schlafräume 3
$2,68M
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Haus 5 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 5 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 5
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
$903,434
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Villa 5 zimmer in Mauritius
Villa 5 zimmer
Mauritius
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Preis auf Anfrage
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Haus in Grand River South East, Mauritius
Haus
Grand River South East, Mauritius
$5,77M
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Haus 12 zimmer in Grand River South East, Mauritius
Haus 12 zimmer
Grand River South East, Mauritius
Zimmer 12
Etagenzahl 2
$6,88M
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Haus 7 zimmer in The Vale, Mauritius
Haus 7 zimmer
The Vale, Mauritius
Zimmer 7
Etagenzahl 1
$955,891
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Villa 8 zimmer in Poste de Flacq VCA, Mauritius
Villa 8 zimmer
Poste de Flacq VCA, Mauritius
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 758 m²
Etagenzahl 2
Ferienwohnungen in Mauritius 🇲🇺Standort: Belle Mare, Ostküste von MauritiusPreis: $10.4 – $1…
$13,60M
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Haus in Grand River South East, Mauritius
Haus
Grand River South East, Mauritius
Etagenzahl 1
$3,38M
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Haus 6 zimmer in Riviere du Rempart VCA, Mauritius
Haus 6 zimmer
Riviere du Rempart VCA, Mauritius
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Exceptional view for this villa of great standing located in the village Azuri with its new …
$1,68M
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Haus 2 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 2 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Evaco, einer der führenden Anbieter von Luxusimmobilien auf Mauritius, bietet eines seiner j…
$469,444
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Haus 5 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 5 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEPenthouse G + 2 zum Verkauf in Pereybere ganz in Strandnähe3 Sch…
$501,917
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Villa 10 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Villa 10 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 345 m²
Etagenzahl 2
Beachfront Villa zum Verkauf in Mauritius im Herzen von Grand Baie - Pointes aux Canoniers f…
$1,65M
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Haus 4 zimmer in Arsenal VCA, Mauritius
Haus 4 zimmer
Arsenal VCA, Mauritius
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
In der Nähe des Meeres, Luxushotels und eines Golfplatzes bietet dieses neue laufende Projek…
$612,643
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Haus 8 zimmer in Cap Malheureux, Mauritius
Haus 8 zimmer
Cap Malheureux, Mauritius
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
In einer natürlichen und innovativen Umgebung nur ein Stein & # 39;s vom Meer werfen, bietet…
$4,85M
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Haus 5 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 5 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Wohnung G + 2 zu verkaufen in Grand Baie sehr nah am Strand für Ausländer zugänglich3 Schlaf…
$293,951
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Haus 6 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 6 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 590 m²
Pereyb è re Landschaft: Diese im Bau befindliche Villa mit Panoramablick bietet Ihnen den Ko…
$1,80M
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Haus 4 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 4 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
NEUES PROJEKT in Grand Baie: Diese einstöckige Villa bietet Ihnen ein Wohnzimmer, ein Wohnzi…
$450,327
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