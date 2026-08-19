Häufig gestellte Fragen zu Neubauten auf Mauritius
Wie hoch ist der Quadratmeterpreis für eine neue Immobilie auf Mauritius?
Der Quadratmeterpreis variiert landesweit je nach Klasse des Neubaus. Für Luxusimmobilien kostet ein Quadratmeter 4.000 bis 5.000 Euro, für günstige Immobilien 2.500 bis 3.000 Euro. Die Kosten für neue Gebäude auf Mauritius werden auch durch den Standort beeinflusst. In der Hauptstadt (Port Louis) sind die Preise 10-20 % höher als in anderen Orten.
Welche Vorteile hat der Kauf einer Wohnung in einem Wohnhauskomplex auf Mauritius?
Der Bauträger bietet Wohnkomplexe auf Mauritius für die anspruchsvollsten Käufer. Immobilien, die in beliebten Ferienorten gekauft werden, eignen sich für Mieteinnahmen. Sie können auch als persönliche Unterkunft genutzt werden und ermöglichen den Zugang zu Stränden das ganze Jahr.
In welchen Städten auf Mauritius werden am häufigsten Wohnungen in Neubauten gekauft?
In Port Louis gibt es eine hohe Nachfrage nach Immobilien. Die Hauptstadt lockt Käufer mit ihrer entwickelten Infrastruktur und der Nähe zum Indischen Ozean. Zu den drei beliebtesten Orten gehören auch Mahebourg und Grand Baie – kleine Dörfer mit vielen Strandbereichen.
Welche Unterlagen werden für den Kauf einer Wohnung in einem Neubau auf Mauritius benötigt? Können Ausländer eine Wohnung in einem Neubau auf Mauritius kaufen?
Ausländer müssen einen Reisepass und eine Bescheinigung über ein Konto bei einer der örtlichen Banken vorlegen. Außerdem ist eine Kaufgenehmigung des Mauritius Board of Investment erforderlich.