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Wohnungen in Mauritius

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Pamplemousses
3
6 immobilienobjekte total found
Wohnung in Grand Baie VCA West, Mauritius
Wohnung
Grand Baie VCA West, Mauritius
Stockwerk 1
$676,118
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grande Riviere Noire, Mauritius
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grande Riviere Noire, Mauritius
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 366 m²
$1,77M
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Penthouse 3 zimmer in Trou aux Biches, Mauritius
Penthouse 3 zimmer
Trou aux Biches, Mauritius
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Die Essenz, nur wenige Schritte vom herrlichen Strand von Trou aux Biches entfernt, bietet d…
$825,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 Schlafzimmer in Flic en Flac, Mauritius
Wohnung 3 Schlafzimmer
Flic en Flac, Mauritius
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Etagenzahl 2
This 3 bedroom furnished apartment of ‘Ocean Garden 2’ in Flic en Flac is close to the sea a…
$645,000
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Wohnung 3 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Wohnung 3 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1
Grand Baie: In einer privaten Residenz im Luxushotelstil mit Rezeption, Spa, Restaurant, Swi…
$232,586
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Wohnung 3 zimmer in Trou aux Biches, Mauritius
Wohnung 3 zimmer
Trou aux Biches, Mauritius
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Die Essenz in der Nähe des herrlichen Strandes von Trou aux Biches bietet den Bewohnern den …
$464,000
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LDV InvestLDV Invest

Eigenschaftstypen in Mauritius

2 Zimmer

Immobilienangaben in Mauritius

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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