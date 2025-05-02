  1. Realting.com
  Wohnquartier Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Wohnquartier Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
von
$493
;
7
ID: 28485
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Budva

Über den Komplex

Izdaje se moderno opremljena garsonjera površine 37m², smještena na prvom spratu stambene zgrade u Adok naselju, Budva. Garsonjera je u potpunosti opremljena modernim namještajem i tehnikom, a nalazi se na 10 minuta hoda od Slovenske plaže i centra grada. Lokacija: U neposrednoj blizini se nalaze ogranđeno igralište, restorani, pizzerije, pekare i marketi. Parking: Ispred zgrade je javni parking. Uslovi zakupa: • Izdaje se na duži period, uz ugovor na minimum godinu dana, • Nije pet-friendly, • Plaćanje: prva i posljednja kirija unaprijed + depozit u visini mjesečne kirije. Mjesečna cijena zakupa: 420€.

Standort auf der Karte

Budva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$493
Andere Komplexe
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
Gehen
