Häuser in Honduras

Bay Islands
207
Roatan
134
Jose Santos Guardiola
50
Utila
19
214 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in French Harbour, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
French Harbour, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Your dream home in beautiful French Cay! Set on a 0.23-acre property with mature trees and v…
$289,000
Haus 5 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Etagenzahl 2
This beautiful & versatile home is located in the waterfront community of Mariposa at Caribe…
$399,000
Haus 3 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Haus 3 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Luxury tropical living designed by Balitecture, furnished by Thai Natura. Steps from the Car…
$500,000
Haus 2 Schlafzimmer in Punta Gorda, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Punta Gorda, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Haus 3 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
Diese 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer zu Hause befindet sich in der Gemeinde Sandy Bay ist das b…
$210,000
Haus 3 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Eleganz, Komfort und karibischem Charme in diesem exqu…
$699,900
Haus 3 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Es ist BEST! Dieser Stand allein 3 Schlafzimmer 2 volle Bad Haus bietet es ALL! SEA VIEWS & …
$429,000
Haus 6 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 613 m²
Etagenzahl 3
Derzeit Under Construction und nahe Fertigstellung - Diese geräumige Drei-Level-Residenz ist…
$1,39M
Haus 3 Schlafzimmer in Punta Gorda, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Punta Gorda, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 315 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in den wunderschönen Ocean Hills Residences mit 3 Schlafzimmern …
$359,000
Haus 3 Schlafzimmer in Utila, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Utila, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in diesem außergewöhnlichen Luxus-Urlaub auf der Airport Road in Utila, Bay Islan…
$600,000
Haus 2 Schlafzimmer in French Harbour, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
French Harbour, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Etagenzahl 1
Flucht zur Ruhe in Mahogany Hills, über dem französischen Hafen. Dieses bezaubernde 2-Schlaf…
$310,000
Haus 3 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Dieses charmante Haus befindet sich in der ruhigen Gibson Bight Nachbarschaft, dieses brandn…
$259,000
Haus 7 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 7 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 437 m²
Etagenzahl 3
Willkommen bei Ihrer nächsten Investitionsmöglichkeit in der lebendigen Gemeinschaft von San…
$540,000
Haus 2 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie dieses atemberaubende 2-Schlafzimmer, 2,5 Badezimmer-Haus in der exklusiven ga…
$549,000
Haus 2 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Einzigartiges Anwesen am Meer in Port Royal. Dieses 6 Hektar große Paket hat 200' schöne fla…
$1,000,000
Haus 3 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Discover your tropical sanctuary at Jungle Pearl A one-of-a-kind 3-bedroom, 3-bath home. …
$445,000
Haus 2 Schlafzimmer in Colon, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Colon, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 226 m²
Etagenzahl 1
Willkommen in Paraiso Escondido in Balfate, Balfate befindet sich etwa eine Stunde Fahrt von…
$170,000
Haus 3 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 3
Erleben Sie das Beste von Insel leben in diesem exquisiten 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer in d…
$465,000
Reihenhaus in Coxen Hole, Honduras
Reihenhaus
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Roatan 1 ist eine tolle Gemeinschaft! Mit Pool und Grün, schön für Spaziergänge und angenehm…
$265,000
Haus 3 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Etagenzahl 2
Exquisites Duplex-Haus zum Verkauf, nur 2 Gehminuten zum Strand mit Hafenzugang. Obere Einhe…
$450,000
Haus 4 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 511 m²
Etagenzahl 1
Stunning 3 Schlafzimmer, 3.5 Badezimmer voll ausgestattetes Haus in Gated Community. Willko…
$988,000
Haus 3 Schlafzimmer in Utila, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Utila, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Etagenzahl 2
Individuell gestaltet von Hal Sorrenti von Sorrenti Design Associates, ist dieses atemberaub…
$495,000
Haus 2 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
Eingebettet in einem malerischen Inselviertel entlang der sandigen Ufer der Sandy Bay, zurüc…
$499,000
Haus 4 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 623 m²
Etagenzahl 2
Willkommen zu Hause in White Hills in Coral Views. Dieses Haus bietet die beste Aussicht auf…
$1,45M
Haus 2 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
Diese atemberaubende 3-Acre-Eigenschaft bietet eine seltene Kombination aus unverbautem Meer…
$450,000
Haus 4 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 201 m²
Etagenzahl 3
REDUCED! Dieses Inselhaus verfügt über zwei Schlafzimmer, die sich bequem auf dem Hauptgesch…
$265,000
Haus 2 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 284 m²
Etagenzahl 1
Neu gebautes modernes Zuhause! Tauchen Sie ein, um dieses schön eingerichtete Interieur zu e…
$779,000
Haus 4 Schlafzimmer in Utila, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Utila, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 229 m²
Etagenzahl 1
Dieses pulsierende 4-Zimmer, 4-Bade-Ozean-Haus auf Utila ist ein wahres karibisches Juwel, b…
$599,000
Haus 5 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 465 m²
Etagenzahl 2
Preissenkung von 250.000 Dollar. Dieses einzigartige Anwesen verfügt über 4 malerische Caban…
$1,000,000
