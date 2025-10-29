Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen in Honduras

Bay Islands
94
Roatan
88
Coxen Hole
12
Jose Santos Guardiola
6
Condo in Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
$279,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 819 m²
Etagenzahl 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
$550,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
$349,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Ness Wii MarketNess Wii Market
Condo in Thatch Point, Honduras
Condo
Thatch Point, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Etagenzahl 3
Discover this stunning, modern 3-bedroom, 3.5-bathroom condo located within the exclusive be…
$399,000
$399,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Watercolors Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D4, West Bay. Egal, ob Sie nach einer Flucht i…
$785,000
$785,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Etagenzahl 1
Diese luxuriöse 2.600 Quadratmeter große Marina Front Villa ist eine der größten Villen der …
$495,000
$495,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Estate Service 24Estate Service 24
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Flucht ins Paradies mit diesem atemberaubenden ein Schlafzimmer, ein-Badezimmer Strandwohnun…
$295,000
$295,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Luxus und Nachhaltigkeit in diesem exkl…
$380,000
$380,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Einführung in Roatan Gardens, eine spannende neue Wohnungsentwicklung in West End. Roatan Ga…
$170,000
$170,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
VernaVerna
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Watercolors Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Egal, ob Sie nach einer Flucht …
$795,000
$795,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Diese 2-Zimmer-Wohnung mit 2 Schlafzimmern bietet direkten Meerblick und ein komfortables Wo…
$449,000
$449,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 1
Präsentation Acqua Di Mare Resort, 2-Zimmer, 2-Badezimmer Eigentumswohnung. Diese Einheit is…
$549,999
$549,999
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 1
Das Condo A1 im Ludy's Village bietet schlüsselfertigen Komfort im Herzen von Sandy Bay. Die…
$189,000
$189,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Einführung in Roatan Gardens, eine spannende neue Wohnungsentwicklung in West End. Roatan Ga…
$205,000
$205,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 058 m²
Etagenzahl 1
Vollständige Eigentümer Gelegenheit Eigene ein Stück Paradies in Infinity Bay, West Bay - R…
$469,000
$469,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 1
Luxury Beachside Condo in West Bay. Prime Location & Investment Potential. Erleben Sie die S…
$475,000
$475,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
Etagenzahl 3
Ocean One - Villa 7 bietet einen luxuriösen 3-Zimmer-, 4-Badezimmer-Retreat in einer der beg…
$599,000
$599,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Entdecken The Wave, ein premier condo im charmanten Blue Bahia Resort, jetzt für den Besitz …
$250,000
$250,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
Im Herzen von Ludy's Village, Sandy Bay, bietet Bella Caribbean moderne Insel in einer blühe…
$184,000
$184,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 1 087 m²
Etagenzahl 3
Exclusive Beachfront Resort Opportunity. Positioned in one of Roatán's most prestigious c…
$5,80M
$5,80M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Erleben Sie den Inbegriff des Luxus in SeaSalt Residences, wo sich jeder Tag wie ein Urlaub …
$1,19M
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung B2 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
$520,000
$520,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Etagenzahl 1
Willkommen in Ihrem Traumretreat in der atemberaubenden Papageienpflanzung, Einheit 1D! Dies…
$450,000
$450,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 1
Welcome to Condo 2A in Sunset Villas, a beautifully appointed and well-equipped unit offerin…
$360,000
$360,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 404 m²
Etagenzahl 2
Rock Point Villas ist eine 4-Villa-Entwicklung in einer wünschenswerten Lage in Sandy Bay. S…
$350,000
$350,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in diesem wunderschön geräumigen 3-Schlafzimmer, 3,5-Badezimmer-…
$699,000
$699,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 1
Steigen Sie in Casa Castaway und umarmen Sie den entspannten Charme der Insel leben. Eingebe…
$269,000
$269,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Aquarell Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D3, West Bay. Im Gegensatz zu allem, was auf Roa…
$875,000
$875,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
Condo D3 at Ludy's Village offers smart, stylish island living in a compact, functional layo…
$199,000
$199,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 1
FINANZEN VERFÜGBAR! Auf der Suche nach einem möblierten Wohnung in der obersten Zone von Wes…
$154,900
$154,900
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English

