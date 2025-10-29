Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser in Honduras

Bay Islands
8
Roatan
8
8 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Coxen Hole, Honduras
Reihenhaus
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Roatan 1 ist eine tolle Gemeinschaft! Mit Pool und Grün, schön für Spaziergänge und angenehm…
$265,000
Schließen
Reihenhaus in Roatan, Honduras
Reihenhaus
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 226 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie den Charme der Pristine Bay mit diesem eleganten 2-Schlafzimmer, 2,5-Badezimme…
$499,000
Schließen
Reihenhaus in West Bay, Honduras
Reihenhaus
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 1
Genießen Sie ruhige Morgen Poolside und Abende unter den Sternen! Ein seltener Fund auf Roat…
$999,000
Schließen
Reihenhaus in West Bay, Honduras
Reihenhaus
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Modernes Design trifft auf natürliche Schönheit am SeaSalt C3. Mit erhöhtem Meerblick und ra…
$1,20M
Schließen
Reihenhaus in West Bay, Honduras
Reihenhaus
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 1
Pure Insel Luxus mit einer außergewöhnlichen Verbindung zum Meer und Himmel, C4 ist das Kron…
$1,29M
Schließen
Reihenhaus in West End, Honduras
Reihenhaus
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Genießen Sie einen Panoramablick auf das Meer von diesem eleganten 2 Schlafzimmer, 2 Badezim…
$1,15M
Schließen
Reihenhaus in West Bay, Honduras
Reihenhaus
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Etagenzahl 1
Welcome to Duplex B3 in the exclusive Blue Roatan community! This beautiful 2-bedroom, 2-bat…
$525,000
Schließen
Reihenhaus in Roatan, Honduras
Reihenhaus
Roatan, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 261 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie den Charme der Pristine Bay mit diesem eleganten 3-Schlafzimmer, 2,5-Badezimme…
$599,000
Schließen
