  2. Honduras
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnung

Wohnungen in Honduras

Bay Islands
98
Roatan
90
Coxen Hole
13
Jose Santos Guardiola
8
184 immobilienobjekte total found
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
This beachfront condo is only steps away from the white sand beach and all the amenities in …
$629,000
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Preis auf Anfrage
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
Infinity Bay Beach Resort ist ein Top-Destination auf der Paradiesinsel Roatan, entlang der …
Preis auf Anfrage
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
Occupying the entire second floor of the new building at Caribe Tesoro, this brand-new, 4-be…
Preis auf Anfrage
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach einem erschwinglichen Zuhause mit einem MILLION DOLLAR VIEW? Mahogany Hil…
Preis auf Anfrage
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 1
FINANZEN VERFÜGBAR! Auf der Suche nach einem möblierten Wohnung in der obersten Zone von Wes…
Preis auf Anfrage
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 1
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, die letzte verfügbare Einheit in dieser gesuchten Entwicklu…
Preis auf Anfrage
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 12 577 m²
Etagenzahl 1
Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, eine von drei ersten Stock, Oceanfront P…
Preis auf Anfrage
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 15 574 m²
Etagenzahl 1
Aluna Condos sind angekommen, und diese exklusive Erdgeschossresidenz mit erweitertem Pool u…
Preis auf Anfrage
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 1
Besitzen Sie Ihr Stück Paradies in Pristine Bay, Roatans premier gated Golfplatz Gemeinschaf…
Preis auf Anfrage
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
IB 1401 Erster Stockwerk
Preis auf Anfrage
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 1
Erleben Sie den Inbegriff des Luxus in SeaSalt Residences, wo sich jeder Tag wie ein Urlaub …
Preis auf Anfrage
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 819 m²
Etagenzahl 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
Preis auf Anfrage
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 1
Luxury Beachside Condo in West Bay. Prime Location & Investment Potential. Erleben Sie die S…
Preis auf Anfrage
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Luxus und Nachhaltigkeit in diesem exkl…
Preis auf Anfrage
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 2
Erleben Sie die perfekte Mischung aus zeitgenössischem Design und Insel Ruhe in diesem brand…
Preis auf Anfrage
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 1
Willkommen bei Jardines de Catalina Condo B4! Diese charmante Zweitzimmer-, Ein-Zimmer-, Ein…
Preis auf Anfrage
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 564 m²
Etagenzahl 1
Treten Sie in entspannten Strand-Luxus mit dem Lionfish Condo, einem wunderschön eingerichte…
Preis auf Anfrage
Condo in French Harbour, Honduras
Condo
French Harbour, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 1
Erwachen Sie im Herzen des französischen Hafens, einer der schnell wachsenden und zugänglich…
Preis auf Anfrage
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 3
Willkommen im Aqua Aura Haus am Meer von Utila! Dieses atemberaubende Anwesen bietet die per…
Preis auf Anfrage
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 1
Welcome to Condo 2A in Sunset Villas, a beautifully appointed and well-equipped unit offerin…
Preis auf Anfrage
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
Etagenzahl 3
Ocean One - Villa 7 bietet einen luxuriösen 3-Zimmer-, 4-Badezimmer-Retreat in einer der beg…
Preis auf Anfrage
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 1
Schlüsselfertig, voll möbliert, nur 99 Schritte zum Yachthafen. PLUS benachbarte Lot 133. Ge…
Preis auf Anfrage
Condo in Thatch Point, Honduras
Condo
Thatch Point, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 372 m²
Etagenzahl 3
Las Palmas Badeort erhöht die karibische Insel am besten mit einem privaten Strand und zwei …
Preis auf Anfrage
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 2
Diese zwei Geschichte Gibson Bight 4 plex ist eine kurze 5 Minuten Fahrt zum Half Moon Bay B…
Preis auf Anfrage
Condo in Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
Preis auf Anfrage
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung B2 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
Preis auf Anfrage
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 1
Entdecken Sie Ihren Slice of Paradise! Dieses charmante 2-Zimmer, 1-Badezimmer, zusammen mit…
Preis auf Anfrage
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
STUNKTION GROUND FLOOR CONDO - DIRECT POOL ACCESS AT INFINITY BAY RESORT COMPLETELY RENOVAT…
Preis auf Anfrage
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 6 954 m²
Etagenzahl 1
Verpassen Sie nicht diese seltene Gelegenheit, ein schönes 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer voll…
Preis auf Anfrage
