Wohnquartier Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

  Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$170,174
;
6
ID: 28186
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju je luksuzno opremljen jednosoban stan površine 49 m² u modernom kompleksu Old Town Residence. Stan se nalazi na visokom prizemlju, pažljivo je dizajniran i opremljen kvalitetnim materijalima i namještajem, pružajući savršen spoj udobnosti i elegancije. Uz stan dolazi i pripadajuće garažno mjesto, a lokacija kompleksa nudi mirno okruženje, idealno kako za život tako i za izdavanje. Cijena: 145.000 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
