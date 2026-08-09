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Wohnungen in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
294
Kumbor
114
Lustica
104
Portonovi
51
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769 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 334 m²
Duplex Apartment Savina, Herceg NoviFläche: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 Terrassen)Schlafzimmer: …
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Die Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen (1. und 2.) und besteht aus einem Wohnzimmer mit…
$193,532
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kumbor, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 1
Moderne Wohnanlage in Herceg Novi mit Blick auf die Bucht von Kotor Entdecken Sie eine neue…
$403,598
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/5
Die 38 m2 große Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Gebäudes unterhalb der Autobahn. …
$109,796
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung mit Garten in einer modernen Wohnanlage im Bau in Kumbor, in der Nähe vo…
$328,548
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Neu gebaute Wohnungen zum Verkauf in Bijela Der neue Komplex in Bijela mit großem Schwimmbad…
$200,585
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 17, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
17, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/3
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer, nur 150 Meter vom Strand entfernt, mit einer Gesamtf…
$236,498
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 288 m²
In einer der attraktivsten Ecken der Küste Montenegros, in der prestigeträchtigen und ruhige…
$4,39M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Der Komplex RIVERSIDE besteht aus 67 Wohnungen, von 40 bis 116m2. Annehmlichkeiten im Komple…
$191,414
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Exklusive Zwei-Zimmer-Wohnung von 69 m2 Innenbereich mit einem privaten Garten von 29 m2 in …
$801,430
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Wohnung 1 zimmer in Igalo, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Igalo, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine luxuriöse, komplett renovierte Wohnung…
$439,321
MwSt.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 291 m²
Zum Verkauf steht eine exklusive Villa in der zweiten Reihe vom Meer in einer der angesehens…
$3,47M
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Wohnung 3 zimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 3
Fläche 131 m²
Stockwerk 2
Drei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Herceg Novi - 131 m2Eine geräumige Wohnung mit drei Schla…
$283,899
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Wohnung in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 48 m²
Eingebettet in Kumbor, Herceg Novi, nur 150 m vom Meer entfernt und in unmittelbarer Nähe zu…
$439,228
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kumbor, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Moderne Wohnanlage in Herceg Novi mit Blick auf die Bucht von KotorWir präsentieren eine neu…
$404,513
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 291 m²
Zum Verkauf steht eine exklusive Villa in der zweiten Reihe vom Meer in einer der angesehens…
$3,47M
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Wohnung in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 43 m²
In der Nähe des Meeres, des Stadtzentrums, historischer und touristischer Sehenswürdigkeiten…
$186,133
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung in einem brandneuen Komplex mit Schwimmbad und SPA, Herceg-Novi. Die Woh…
$273,992
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 288 m²
Zum Verkauf steht eine exklusive Villa in erster Linie am Meer in einer der angesehensten Ge…
$4,39M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Ausgezeichnete Zwei-Zimmer-Wohnung in Djenovici, in der Nähe von Portonovi Komplex. Die Wohn…
$242,782
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 800 m²
An einem der exklusivsten Orte der montenegrinischen Küste, auf der Lustica-Halbinsel, in un…
$5,55M
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Wohnung 1 zimmer in 67, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
67, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Entdecken Sie eine wunderschön renovierte Wohnung im Herzen von Herceg Novi, einer der schön…
$207,346
MwSt.
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Wohnung in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung
Herceg Novi, Montenegro
In der begehrten Nachbarschaft von Topla gelegen, bietet dieses kommende Wohnprojekt eine so…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Größe der Wohnung: 82 m2, 63m2 Innenbereich + 19m2 Terrasse Fantastische Ein-Zimmer-Wohnung …
$838,177
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Ein-Zimmer-Wohnung in einem brandneuen Komplex mit Schwimmbad und SPA, Herceg-Novi. Die Wohn…
$179,197
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Drei-Zimmer-Wohnung in einer neuen Wohnanlage in Herceg Novi Die Wohnung umfasst 3 Schlafzim…
$364,061
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Luxus-Wohnanlage in Kumbor, Herceg Novi Es gibt 22 Wohnungen in der Anlage, eine pro Etage, …
$553,506
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Neue Wohnanlage mit Swimmingpool 100 m vom Meer entfernt, Baosici, Herceg Novi Zwei-Zimmer-W…
$381,515
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Wohnung mit einem Schlafzimmer in einer neuen Wohnanlage in Herceg Novi Die Wohnung besteht …
$227,447
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Wohnung in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 38 m²
Objektnummer: 539228. Die Dienste der Agentur zur Bekämpfung der Transaktion unter dem Schlü…
$99,407
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Herceg Novi

penthäuser
condos
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

mit Garage
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mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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