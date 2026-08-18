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Wohnungen in Zelenika, Montenegro

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1 Zimmer
3
2 Zimmer
3
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
Zwei-Zimmer-Wohnung in einer Wohnanlage in einer gemütlichen Stadt Zelenika. Dieser Ort ist …
$145,295
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Wohnung 2 zimmer in Zelenika, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Zelenika, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 3
A11-147. Ferienwohnungen in Zelenika Haus zum Verkauf mit Meerblick in Zelenika, Herceg Novi…
$98,326
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Wohnung 2 zimmer in Zelenika, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Zelenika, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 4/4
A7-018. Wohnung im österreichisch-ungarischen Haus in Zeleniki, Herceg Novizum Verkauf in Ze…
$171,499
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Warenbezeichnung Boka Kotor Bay, Bezirk Dobrota. Zwei-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Blick au…
$186,189
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Wohnung 3 zimmer in Zelenika, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Zelenika, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/3
A11-092. Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Meeres Objektbeschreibung:Entdecken Sie die Küs…
$262,966
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Wohnung 3 zimmer in Zelenika, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Zelenika, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
A7-081. Wohnung mit 2 Schlafzimmern in Zelenika, Herceg NoviWohnanlage in Zelenika 2+1Zum Ve…
$257,249
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