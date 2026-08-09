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Studio-Wohnungen in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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Lustica
6
Podi
4
18 immobilienobjekte total found
Studio in Lustica, Montenegro
Studio
Lustica, Montenegro
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/3
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$312,718
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Studio 1 zimmer in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Studio 1 zimmer
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/4
Der exklusive Komplex befindet sich in einer idealen Lage mit Panoramakalendern auf der Buch…
$151,839
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Studio in Lustica, Montenegro
Studio
Lustica, Montenegro
Fläche 46 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$666,484
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TekceTekce
Studio in Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/3
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$316,674
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Studio in Podi, Montenegro
Studio
Podi, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 2/3
LAGEDieses Apartment befindet sich im Stadtzentrum von Herceg Novi, 800m vom Meer und Strand…
Preis auf Anfrage
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Studio in Kumbor, Montenegro
Studio
Kumbor, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1
Neue Wohnungen zum Verkauf in Kumbora, Herceg Novi Bezirk 🌅ID-515📍 Lage: Kumbor, 6 km von He…
$154,265
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Studio in Lustica, Montenegro
Studio
Lustica, Montenegro
Fläche 45 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$526,232
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Studio 1 zimmer in Kumbor, Montenegro
Studio 1 zimmer
Kumbor, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/4
🏢 Studios zum Verkauf im Wohnkomplex Preise ab 124.700 € pro Wohnung. Die Wohnungen werd…
$152,608
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Red Feniks Montenegro
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Studio in Lustica, Montenegro
Studio
Lustica, Montenegro
Fläche 45 m²
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$523,134
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Studio 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
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$366,560
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Studio in Herceg Novi, Montenegro
Studio
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 24 m²
Herceg Novi Topla Gemütliches Studio 24 m2 mit Meerblick in einem Neubau. Es gibt Parkplä…
$73,354
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Studio 3 Schlafzimmer in Podi, Montenegro
Studio 3 Schlafzimmer
Podi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 1/3
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$648,864
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Studio in Baosici, Montenegro
Studio
Baosici, Montenegro
Herceg Novi Baosici   Studio-Apartment in Baosici zu verkaufen.   Das Studio lie…
$82,652
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Studio 3 Schlafzimmer in Podi, Montenegro
Studio 3 Schlafzimmer
Podi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Stockwerk 1/3
Montenegro. REALESTATE. Glück🌏🇲🇪Ein privater Komplex von eleganten Villen und Apartments in …
$672,459
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Studio in Igalo, Montenegro
Studio
Igalo, Montenegro
Fläche 23 m²
Stockwerk 2
Herceg Novi Igalo   Studio-Apartment 23 m2 mit Renovierung in einem Wohngebäude, ausge…
$71,287
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Studio 3 Schlafzimmer in Podi, Montenegro
Studio 3 Schlafzimmer
Podi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 3/3
Montenegro. REALESTATE. Glück🌏🇲🇪Ein privater Komplex von eleganten Villen und Apartments in …
$625,269
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Studio in Provodina, Montenegro
Studio
Provodina, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
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Studio in Igalo, Montenegro
Studio
Igalo, Montenegro
Fläche 25 m²
Herceg Novi Igalo   Wir verkaufen eine wunderschöne Wohnung, ein Studio in einem Neuba…
$73,870
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Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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