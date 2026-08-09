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Penthäuser in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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9 immobilienobjekte total found
Penthouse in Herceg Novi, Montenegro
Penthouse
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
Stockwerk 5/5
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
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Penthouse in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Penthouse
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
Stockwerk 5/5
Diese geräumige Wohnung liegt im 5. Stock eines exklusiven Luxuskomplexes mit fünf eleganten…
$1,31M
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Penthouse in Herceg Novi, Montenegro
Penthouse
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 611 m²
Stockwerk 4/4
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TekceTekce
Penthouse in Lustica, Montenegro
Penthouse
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
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Penthouse in Herceg Novi, Montenegro
Penthouse
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
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$3,10M
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Penthouse in Herceg Novi, Montenegro
Penthouse
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$3,08M
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Penthouse in Herceg Novi, Montenegro
Penthouse
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 611 m²
Stockwerk 4/4
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
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Penthouse 4 zimmer in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Etagenzahl 4
Would you like to live 200 meters from the sea? Djenovici We offer for purchase a spacious a…
$272,580
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Penthouse in Kumbor, Montenegro
Penthouse
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 611 m²
Luxuriöse möblierte Drei-Zimmer-Duplex-Penthouse in Marina Siedlung, Portonovi.Die erste Ebe…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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