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Wohnimmobilien in Lustica, Montenegro

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133 immobilienobjekte total found
Villa in Lustica, Montenegro
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Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 184 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$2,53M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
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$5,86M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
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$4,85M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 185 m²
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$3,05M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Lustica Halbinsel, Radovichi Bezirk. Neue Wohnungen vom Entwickler Das Haus wurde 2024 erba…
$179 747
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Haus in Lustica, Montenegro
Haus
Lustica, Montenegro
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$1,70M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa mit Meerblick steht zum Verkauf und befindet sich in der zweiten Reihe …
$3,46M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Zum Verkauf eine moderne und funktionale Wohnung in außergewöhnlicher Lage auf der Lustica-H…
$404 772
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 442 000 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$518 643
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 105 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$1,34M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa am Meer wird zum Verkauf angeboten und befindet sich in der ersten Reih…
$4,39M
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Condo in Lustica, Montenegro
Condo
Lustica, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 510 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine mehrstöckige Wohnanlage, bestehend aus zwei Häusern auf der Halbinsel…
$1,85M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$501 899
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 800 m²
An einem der exklusivsten Orte der montenegrinischen Küste, auf der Lustica-Halbinsel, in un…
$5,61M
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Haus 9 zimmer in Lustica, Montenegro
Haus 9 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 357 m²
Fläche: 357 m2Fläche: 774 m2Schlafzimmer: 5Badezimmer: 4PrivatparkplätzeModern eingerichtete…
$1,01M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 7 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 7 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Fläche: 350m2Grundstück: 544m2 (oder optional - 1.200m2, mit zusätzlichem Grundstückspaket u…
$2,07M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
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$509 110
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Wohnung mit großer Terrasse und Meerblick Die Wohnung nimmt die gesamte Etage eine…
$195 995
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 492 m²
Zu verkaufen sind zwei schöne Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 985 m2 im sonnigen Dorf…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
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$2,49M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Villa, die sich auf der ersten Linie des Meeres befindet und einen eigenen Zuga…
$1,16M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
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$1,34M
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
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$501 463
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Studio in Lustica, Montenegro
Studio
Lustica, Montenegro
Fläche 45 m²
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$526 232
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Dieses 67,41 m2 große Luxus-Apartment in der renommierten Viertel Horizon von Luštica Bay bi…
$805 564
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Wohnung in Lustica, Montenegro
Wohnung
Lustica, Montenegro
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht ein geplantes Objekt mit zwei Wohnungen und einer Garage auf einem Grundst…
$174 858
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$406 044
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 288 m²
In einer der attraktivsten Ecken der Küste Montenegros, in der prestigeträchtigen und ruhige…
$4,39M
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Immobilienangaben in Lustica, Montenegro

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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