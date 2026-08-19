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Wohnimmobilien in Bijela, Montenegro

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51 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Boka Kotor Bay, Baoshichi Bezirk. Wohnung in einem neuen Wohnkomplex. In jedem Haus der Anl…
$226,918
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
Wir präsentieren Wohnungen zum Verkauf in einem neuen Komplex in Herceg Novi, wo eine begren…
$170,028
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/3
Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf. Ein dreistöckiges Haus mit 6 Wohnungen wurde 2012 nach de…
$173,143
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung in Bijela, Montenegro
Wohnung
Bijela, Montenegro
Fläche 350 m²
Boka Kotor Bay, Baoshichi Bezirk. Vierstöckiges Minihotel für 6 Zimmer Die Entfernung zum M…
$674,935
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 38 m²
Wohnung zum Verkauf in Bijela, in der Nähe der Stadt Herceg Novi. Die Wohnung verfügt über e…
$190,990
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Haus 6 zimmer in Bijela, Montenegro
Haus 6 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
D2-1039. Dreistöckiges Haus mit herrlichem Garten in BielaBiela, Boka Kotorska Bay.159m2: -1…
$514,498
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Red Feniks Montenegro
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Wohnung 2 zimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
A11-240. Apartment mit 1 Schlafzimmer und eigenem Hof – Bijela, Herceg NoviDieses charmante …
$131,483
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/3
Ein Apartment mit 1 Schlafzimmer befindet sich im Stadtteil Boko Kotor Bay in Herceg Novi, B…
$180,197
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
Eine schöne 64 m2 Wohnung ist im Zentrum von Bijela, Herceg Novi, nur 500 Meter vom Meer. Di…
$174,393
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Haus 3 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Haus zum Verkauf in Bijela, Herceg Novi – 162 m2Ein geräumiges Familienhaus steht zum Verkau…
$339,414
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Haus 6 zimmer in Bijela, Montenegro
Haus 6 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
D2-168. Haus mit Panoramablick auf die Kotor BayDas Haus hat eine Gesamtfläche von 143 qm au…
$457,332
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/3
Eine Wohnung von 45m2 im 1. Stock in einem neuen Gebäude (ohne Aufzug), befindet sich 70 Met…
$185,909
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Diese modern eingerichtete Ein-Zimmer-Wohnung, 44m2 groß, befindet sich auf der zweiten Eben…
$127,889
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Villa in Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Fläche 350 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten eine Villa an der Adriaküste in der Bucht von Kotor im Dorf Bijela (Herceg Novi) …
$633,573
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Wohnung 2 zimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/3
А7-048. Apartment mit 1 Schlafzimmer, Bijela, Herceg NoviZum Verkauf!Ein Schlafzimmer voll a…
$194,366
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Red Feniks Montenegro
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Wohnung 3 zimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
A11-142. Moderne Zweizimmerwohnung mit Garage in BijelaEntdecken Sie Ihr neues Zuhause in di…
$262,966
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulica jedinstva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulica jedinstva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 3
Wohnung 36 m2 auf dem Boden: hoch, 100m vom Damm entfernt. Die Struktur der Wohnung: 1 Schla…
$124,284
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Boka Kotor Bay, Baoshichi Bezirk. Wohnung in einem neuen Wohnkomplex. In jedem Haus der Anl…
$465,472
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Herceg Novi, Bijela Bezirk Geräumige Wohnung von 76 m2 nach …
$291,572
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Wohnung 4 zimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/2
A5-195. Drei-Zimmer-Wohnung in BijelaZum Verkauf eine geräumige Wohnung im Dorf Bijela. Von …
$200,083
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Wohnung 2 zimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
A11-133. Apartment mit 1 Schlafzimmer in Bijela, Herceg NoviVerkauf: Apartment mit 1 Schlafz…
$171,499
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Wohnung zum Verkauf in Bijela, in der Nähe der Stadt Herceg Novi. Die Wohnung verfügt über…
$190,538
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Condo in Bijela, Montenegro
Condo
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
Wohn- und Geschäftsgebäude mit zwanzig Wohnungen, zwei Geschäften, vierundzwanzig Garagenplä…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/4
A7-061. 1+1 Ferienwohnung in Bijela, Herceg NoviWohnung zum Verkauf in Bijela, Herceg Novi.1…
$141,773
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Die Wohnung hat eine Fläche von 70 m2 im 1. Stock, nur 100 Meter vom Meer und dem Strand ent…
$208,251
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 44 Talija Apartments, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
44 Talija Apartments, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Gemütliche 1-Zimmer-Wohnung in Bijela, eingebettet in die atemberaubende Region von Herceg N…
$140,677
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Einführen von Wohnungen zum Verkauf in der neuen Anlage in Herceg Novi, wo eine begrenzte Au…
$170,043
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Wohnung 3 zimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
A11-239. Apartment mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf – Bijela, Herceg Novi Dieses moderne Apar…
$236,669
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
Wohnung zum Verkauf auf der ersten Linie des Meeres, Bijela (Herceg Novi) Ein einzigartiges …
$268,246
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Haus 6 zimmer in Bijela, Montenegro
Haus 6 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Stockwerk 3/3
D7-004. Luxusvilla auf der Bucht, Bijela, Herceg Novizum VerkaufVilla in einer ruhigen und b…
$2,23M
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