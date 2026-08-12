Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Budva
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Gemeinde Budva, Montenegro

;
Budva
226
Katun Rezevici
46
Sveti Stefan
46
Petrovac
39
Zeig mehr
576 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Rijeka Rezevici, Montenegro
TOP TOP
Reihenhaus
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$840,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 zimmer in Budva, Montenegro
Haus 4 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine seltene Gelegenheit, ein privates Haus am Meer in Budva zu besitzen, das einen atembera…
$5,19M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский, Crnogorski
Haus 3 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
| 170 m2 | 3 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | 3 Etagen | Pool | Parken | Geschlossener Komplex …
$380,535
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Kamenovo, Montenegro
Villa
Kamenovo, Montenegro
Schlafräume 3
Luxusvilla zum Verkauf in Kamenovo - eine perfekte Mischung aus Eleganz, Qualität und Privat…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Villa in Katun Rezevici, Montenegro
Villa
Katun Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Einführung eines Meisterwerks von Design und Handwerk – ein architektonisch elegantes Anwese…
$7,86M
Eine Anfrage stellen
Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 632 m²
Die Luxusklasse ist komplett mit dem Ziel draußen und innen, am Ufer der Adria (200 m vom Me…
$2,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 5 zimmer in Budva, Montenegro
Haus 5 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 299 m²
Etagenzahl 3
D4-421. Luxuriöses Anwesen in Budva Zum Verkauf luxuriöses Anwesen in Budva mit herrlichem B…
$583,098
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 600 m²
Die Villa befindet sich am Rande des überwachsenen mit Pinien, einem steinigen Bergrücken, d…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Wir präsentieren ein modernes Haus mit einer Fläche von 200 Quadratmetern, auf einem Grundst…
$569,758
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 414 m²
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse Villa im mittelalterlichen Stil, befindet sich im Elit…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
| 230 m2 | 400 m2 Grundstück | 4 Schlafzimmer | 4 Badezimmer | Infinity Pool 7×5 m | 2 Parkp…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus in Budva, Montenegro
Haus
Budva, Montenegro
5685 m2 | Bau von 7 Einrichtungen |Auf Verkauf ist ein großes Grundstück mit Panoramablick a…
$924,433
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Becici, Montenegro
Villa
Becici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
LAGEDiese Villa befindet sich in der Gemeinde Budva, nur 3 km vom Zentrum von Budva entfernt…
$798,009
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Katun Rezevici, Montenegro
Haus 4 zimmer
Katun Rezevici, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
D4-426. Stadthaus in Rezevici mit Panoramablick auf das MeerZum Verkauf Stadthaus mit Panora…
$548,798
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Haus 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
Das 105 m2 Haus befindet sich auf einem 353 m2 Grundstück in einer ruhigen Straße in der Näh…
$255,794
Eine Anfrage stellen
Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 480 m²
Neue Villa mit Pool und 4 Schlafzimmern Entfernung zum Meer 300m Meerblick Platz 480 m2. Di…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 Schlafzimmer in Rijeka Rezevici, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Billig gutes Haus mit Meerblick an der Budva Riviera, Rezevici.Wohnfläche: 150 m2 Fläche: 5…
$373,069
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 13 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Haus 13 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 295 m²
Etagenzahl 2
Großes Haus mit Wohnungen zur Miete. Insgesamt verfügt das Haus über 8 Ein-Zimmer-Wohnungen,…
$534,189
Eine Anfrage stellen
Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 352 m²
Wir bieten eine von 2 Villen mit einem Pool oder die ganze Anlage im Herzen von Budva mit Pa…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 13 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 13 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 13
Fläche 774 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf viergeschossige Villa mit einer Fläche von 774 m2 auf der ersten Linie, 10 Meter…
$6,25M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa in Przno, Montenegro
Villa
Przno, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 650 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie Ihren perfekten Rückzug in dieser herrlichen mediterranen Villa, in der schöne…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Ruhige Grünanlage oberhalb von Sveti Stefan mit Meerblick und Bergblick. Ideal für Wohnen od…
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mbroker
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 2 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Neubau Penthouse mit Meerblick und Parkplatz in Becicia 2 Schlafzimmer 2 Badezimmer und 2 P…
$526,576
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 241 m²
Stockwerk 3
Eine luxuriöse Villa steht zum Verkauf in der malerischen Gegend von Buljarica, Budva. Diese…
$581,312
Eine Anfrage stellen
Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Zu verkaufen ist eine außergewöhnliche, neu gebaute Villa in der renommierten Komoševina Nac…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Haus 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Haus 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Budva, Stadtteil Dubovica. Neue Wohnanlage Die Entfernung zum Meer beträgt 1200m. Der Käuf…
$221,134
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Prijevor, Montenegro
Villa 9 zimmer
Prijevor, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🌅 Villa mit Bassanenom in Prievore, BudvaID-666Redkoe Vorschlag der rynke Realisten Budvansk…
$740,415
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 2
Wir bieten zum Verkauf ein Haus mit zwei Wohnungen in der Stadt Becici, mit Blick auf die Be…
$287,816
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
| 230 m2 | 400 m2 Grundstück | 4 Schlafzimmer | 4 Badezimmer | Infinity Pool | Parkplatz | P…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 5 zimmer in Boreti, Montenegro
Villa 5 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 495 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten zum Verkauf eine geräumige Villa in der Gegend von Ivanovichi, Becici - auf einem…
$980,166
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Gemeinde Budva

villen
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen