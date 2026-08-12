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Stadthäuser in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
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14 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Rijeka Rezevici, Montenegro
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Reihenhaus
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$840,496
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Reihenhaus in Rijeka Rezevici, Montenegro
Reihenhaus
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$869,479
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Reihenhaus in Boreti, Montenegro
Reihenhaus
Boreti, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
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$683,299
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Blizikuce, Montenegro
Reihenhaus
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
🔥HOT PRICE!🔥Townhouse in Blizikuca mit direktem Meerblick 🌊 🔐Das Objekt ist fertig! Ein m…
$719,139
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Reihenhaus in Budva, Montenegro
Reihenhaus
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
🚨Klären Sie die Werbeangebote! Rabatte sind mit voller Zahlung möglich!Aufenthaltsgenehmigun…
$709,581
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Reihenhaus in Rijeka Rezevici, Montenegro
Reihenhaus
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Warenbezeichnung Budvaskariviera, Rezevici Bezirk. Neue 4-Zimmer-Stadthäuser auf einem Olive…
$540,577
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Reihenhaus in Budva, Montenegro
Reihenhaus
Budva, Montenegro
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
🆘🆘 Make promotional proposals
$845,721
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Reihenhaus 4 zimmer in Petrovac, Montenegro
Reihenhaus 4 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Rijtjeshuis Petrovac Wij bieden u een modern en comfortabel huis, ideaal om het hele jaar d…
$326,313
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Reihenhaus 5 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Reihenhaus 5 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
In der Nähe liegt die Riviera von Budva. Einzigartige Stadthäuser. Gesamtfläche: 220 qm m a…
$681,947
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Reihenhaus in Budva, Montenegro
Reihenhaus
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
🚨 Make promotional proposals! Discounts are possible at full payment! Real estate residen…
$693,809
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Reihenhaus in Budva, Montenegro
Reihenhaus
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
$997,357
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Reihenhaus in Sveti Stefan, Montenegro
Reihenhaus
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen: Reihenhäuser in einem Komplex in Blizikuce. Der Komplex umfasst 4 Villen. …
$698,226
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Reihenhaus in Petrovac, Montenegro
Reihenhaus
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
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$338,556
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Reihenhaus in Budva, Montenegro
Reihenhaus
Budva, Montenegro
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
🆘🆘 Make promotional proposals Real estate residence permit 8 I am aiming, the presence
$801,209
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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