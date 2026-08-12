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Duplexes in Gemeinde Budva, Montenegro

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Doppelhaus 2 zimmer in Budva, Montenegro
Doppelhaus 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 3/3
Dieses geräumige Maisonette-Apartment befindet sich im Herzen von Budva und bietet eine herv…
$183,892
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
$659,364
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 3/3
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$299,578
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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