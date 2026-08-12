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Villen in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
131
Katun Rezevici
34
Sveti Stefan
25
Petrovac
13
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339 immobilienobjekte total found
Villa in Kamenovo, Montenegro
Villa
Kamenovo, Montenegro
Schlafräume 3
Luxusvilla zum Verkauf in Kamenovo - eine perfekte Mischung aus Eleganz, Qualität und Privat…
$1,50M
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Villa in Katun Rezevici, Montenegro
Villa
Katun Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Einführung eines Meisterwerks von Design und Handwerk – ein architektonisch elegantes Anwese…
$7,86M
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 632 m²
Die Luxusklasse ist komplett mit dem Ziel draußen und innen, am Ufer der Adria (200 m vom Me…
$2,07M
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TekceTekce
Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 600 m²
Die Villa befindet sich am Rande des überwachsenen mit Pinien, einem steinigen Bergrücken, d…
Preis auf Anfrage
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Wir präsentieren ein modernes Haus mit einer Fläche von 200 Quadratmetern, auf einem Grundst…
$569,758
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 414 m²
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse Villa im mittelalterlichen Stil, befindet sich im Elit…
$1,11M
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Villa in Becici, Montenegro
Villa
Becici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
LAGEDiese Villa befindet sich in der Gemeinde Budva, nur 3 km vom Zentrum von Budva entfernt…
$798,009
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 480 m²
Neue Villa mit Pool und 4 Schlafzimmern Entfernung zum Meer 300m Meerblick Platz 480 m2. Di…
Preis auf Anfrage
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 352 m²
Wir bieten eine von 2 Villen mit einem Pool oder die ganze Anlage im Herzen von Budva mit Pa…
$1,73M
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Villa 13 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 13 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 13
Fläche 774 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf viergeschossige Villa mit einer Fläche von 774 m2 auf der ersten Linie, 10 Meter…
$6,25M
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Villa in Przno, Montenegro
Villa
Przno, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 650 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie Ihren perfekten Rückzug in dieser herrlichen mediterranen Villa, in der schöne…
$1,28M
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Villa in Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 241 m²
Stockwerk 3
Eine luxuriöse Villa steht zum Verkauf in der malerischen Gegend von Buljarica, Budva. Diese…
$581,312
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Zu verkaufen ist eine außergewöhnliche, neu gebaute Villa in der renommierten Komoševina Nac…
$1,28M
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Villa 9 zimmer in Prijevor, Montenegro
Villa 9 zimmer
Prijevor, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🌅 Villa mit Bassanenom in Prievore, BudvaID-666Redkoe Vorschlag der rynke Realisten Budvansk…
$740,415
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Villa 5 zimmer in Boreti, Montenegro
Villa 5 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 495 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten zum Verkauf eine geräumige Villa in der Gegend von Ivanovichi, Becici - auf einem…
$980,166
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Eine wunderschöne, dreigeschossige Villa mit Pool und Panoramablick auf das Meer im Dorf Sko…
$1,81M
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Villa in Petrovac, Montenegro
Villa
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 917 m²
Etagenzahl 4
Die Villa befindet sich in Petrovac, der ersten Linie des Meeres, zum Stadtstrand 80 Meter, …
$4,27M
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 2/2
Ausgezeichnete Villa mit 5 Schlafzimmern in Bigovo - Ihre Ecke am Meer Wir präsentieren Ihne…
Preis auf Anfrage
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 922 m²
Zum Verkauf Luxus-Designer Villa an einem einzigartigen Ort - auf einem Felsen über dem Meer…
$5,76M
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Villa in Gemeinde Budva, Montenegro
Villa
Gemeinde Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
LAGEDiese exklusive Villa befindet sich in Sveti Stefan, innerhalb der Gemeinde Budva, nur 1…
$2,71M
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 91 m²
Wir bringen Ihrer Aufmerksamkeit eine wertvolle Menge Immobilien im Herzen des historischen …
$846,395
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Villa in Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Zum Verkauf wird eine Luxusvilla in Rezhevichy angeboten, in einer Elite Wohnanlage. Dieser …
Preis auf Anfrage
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Villa in Przno, Montenegro
Villa
Przno, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Diese luxuriöse Villa in Kamenovo, Budva, liegt im üppigen Grün der Olivenbäume und bietet e…
$1,51M
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Villa in Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Fläche 700 m²
Ein-Zimmer-Wohnungen befinden sich in einem der besten Wohnkomplexe der Budva Riviera - Mont…
$1,86M
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Villa in Katun Rezevici, Montenegro
Villa
Katun Rezevici, Montenegro
Fläche 1 740 m²
Exclusive 1,740 m² land plot with breathtaking panoramic sea views, located in a prestigious…
$498,262
MwSt.
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Villa 1 zimmer in Katun Rezevici, Montenegro
Villa 1 zimmer
Katun Rezevici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
This luxury seaside villa for sale in Reževići, Montenegro is a rare investment opportunity …
$1,22M
MwSt.
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Villa in Gemeinde Budva, Montenegro
Villa
Gemeinde Budva, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 443 m²
Etagenzahl 3
Diese Luxusvilla befindet sich in Reževići, Gemeinde Budva, in der ersten Linie zum Meer, nu…
$3,31M
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 438 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf wird eine moderne Villa mit Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer angebote…
$1,27M
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Villa in Podostrog, Montenegro
Villa
Podostrog, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 358 m²
Wir bieten Ihnen eine Villa in Budva, nur 400 Meter vom Strand mit herrlichem Meerblick. Die…
Preis auf Anfrage
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Villa in Gemeinde Budva, Montenegro
Villa
Gemeinde Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 3
LAGEDiese Villa befindet sich in Budva Gemeinde, 12 km vom Stadtzentrum und 400m vom Meer un…
$1,74M
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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