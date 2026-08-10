Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Bezirk Kauen
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Bezirk Kauen, Litauen

;
Kaunas
42
Kedahnen
7
Janau
3
72 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 102 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 102 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 102 m²
Stockwerk 2
Ich will in RAW, MUTUMS G. 2, KAUNE. PATCHE IN DER VERÖFFENTLICHUNG UND BAUGEWERBE Eine SECO…
$160,564
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 357 m² in Rotenhof, Litauen
Gewerbefläche 357 m²
Rotenhof, Litauen
Fläche 357 m²
Stockwerk 1
Gewerbe-/Serviceräume zum Verkauf in Red House (357,49 sq.m) Geräumige und funktionale komm…
$416,190
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 1 043 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 1 043 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 1 043 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG DES COMMERCIAL PREMISES (SCHREIT), KAUNO MIESTE! Die MAJORITÄT der AUTOMOUS-Flüg…
$2,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Gewerbefläche 252 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 252 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 252 m²
Stockwerk 1
AUSBILDUNG 251.56 m. ZUBEHÖRUNG FÜR NACHHALTIGE VERWENDUNG DER PATCHE 2-3 FUCK FÜR STORAGE! …
$240,493
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 61 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 61 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG ZUR VERWALTUNGSZUSAMMENFASSUNG DER ENTWICKLUNG! Eigenständige Gasbodenheizung un…
$155,693
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 34 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 34 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 34 m²
Stockwerk 1
INDIVIDUELLE ADVICE ÜBER DIE NROTIATIONEN - INVESTITION ODER COMMERCIAL TÄTIGKEITEN Das 2-Z…
$164,041
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 453 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 453 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 453 m²
Stockwerk 1
ZUSAMMENARBEIT PREMISE im MILK CENTRE - FREEDOM ALERT Exklusive Geschäftsräume werden in ein…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 169 991 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 169 991 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 169 991 m²
InDIVIDUAL OBJECT - 17 HA A SEAT AERODROME, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TACK, MANEVRATION TACK…
$4,13M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 1 668 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 1 668 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 1 668 m²
Stockwerk 1
Senden COMMERCIAL DESTINATION BUILDINGS MIT LIQUID UND SAFETY ELECTRICAL Anschrift: Tvenkini…
$2,26M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 23 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 23 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 23 m²
Stockwerk 1
Eine saubere Steingarage zum Verkauf. Die Garage hat ein Loch (trocken). Komfortabler Zugang…
$20,867
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 3 000 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 3 000 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
SALES of PRODUCTION / STORAGE Herr KALANTOS G., FATTERN! 34 A LOW of LAND. _________________…
$1,57M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 382 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 382 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 382 m²
Stockwerk 1
"MIXINTYN" "Milkintynė" ist ein besonderer Ort für Feiern, Erholung und Geschäftsmöglichkei…
$451,954
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 53 m² in Cicinai, Litauen
Gewerbefläche 53 m²
Cicinai, Litauen
Fläche 53 m²
SODIUM MIT MAJOR DISCHARGE UND RETURN! SEPARATE KOSTENLOS mit THERASA und WASSER TELLICEs! 2…
$173,896
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 91 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 91 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 91 m²
Stockwerk 3
In der Altstadt von Kaunas, in der Nähe von Schloss Kaunas, gibt es nicht 91,41 qm Platz zum…
$92,336
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 336 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 336 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 336 m²
Stockwerk 3
AUSSCHUSS DER ZUSAMMENARBEIT ÜBER STABILITÄT RENDER Geräumige und funktionelle nicht-wohnlic…
$705,983
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 405 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 405 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 405 m²
Stockwerk 2
Die Räumlichkeiten von 405,46 qm werden in Drobės str. 62, Kaunas verkauft. _ ______________…
$277,467
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 102 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 102 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 102 m²
Stockwerk 1
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN IN DER SEAT DER BODYERS, MIT DEM VERTRAG STAATLICHEN LOSSES auf LAND A…
$101,432
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 2 457 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 2 457 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 2 457 m²
Stockwerk 1
VERKAUFENDE VERWALTUNGS- UND INDUSTRIE- UND STORAGESBEDINGUNGEN MIT AICLE TECHNISCHER G., CA…
$950,629
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 114 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 114 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 114 m²
Stockwerk 1
KAUUNORAMA - MEDICAL OR SERVICE ALLOCATION PATCHE PER TWINE, C Preis der Räumlichkeiten - 33…
$383,098
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 1 812 m² in Narepai, Litauen
Gewerbefläche 1 812 m²
Narepai, Litauen
Fläche 1 812 m²
Stockwerk 1
Die Immobilie wird in 1812 qm Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude mit Lagerstätten, Grundstüc…
$3,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 20 370 m² in Bajenai I, Litauen
Gewerbefläche 20 370 m²
Bajenai I, Litauen
Fläche 20 370 m²
Etagenzahl 1
$13,58M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 80 m² in Ringaudai, Litauen
Gewerbefläche 80 m²
Ringaudai, Litauen
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
IN DER ERWÄGUNG DER ENTWICKLUNG DER ENTWICKLUNGSMITTEL! ---------------------- Du wolltest s…
$57,965
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 110 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 110 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
Das ehemalige Kesselgebäude mit Rekonstruktionsprojekt wird verkauft - Rimvydo str. 17C, Kau…
$60,284
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 80 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 80 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG DER ENTWICKLUNG DER ENTWICKLUNG DER ENTWICKLUNGSBEDINGUNGEN IN NORTHERN TURGUACE…
$18,492
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 190 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 190 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 190 m²
Stockwerk 2
PUKUS COMMERCIAL BUILDING MIT einem LIGHTER von 5,15 WARS, TOME PROSPECT!! Wir bieten attrak…
$575,498
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 1 217 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 1 217 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 1 217 m²
Stockwerk 3
VERKAUF ALLES DRITTEN PASTAT AUTE UND GARANTIE AFTER ALL HAUSHALTEN CAUNE, GREAT the BASIC G…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 210 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 210 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 210 m²
Stockwerk 2
DESIGNATION 210 m2. AREA COMMERCIAL COORDINATION IM RAHMEN DER VERSICHERUNG Verkauft mit ein…
$166,261
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 27 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 27 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 27 m²
Stockwerk 1
Haben Sie nicht einen RENT für Sie / SALONA / SALT? IHRE PROPOSAL!! IN EINER MONATLICHEN MIL…
$63,762
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 160 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 160 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 160 m²
Stockwerk 1
SALE SATISFACTUAL TÄTIGKEIT VON POWER BUSINESS ALEKSOTE 7 Jahre erfolgreiches Catering-Gesc…
$41,619
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 722 m² in Ramonai, Litauen
Gewerbefläche 722 m²
Ramonai, Litauen
Fläche 722 m²
Stockwerk 1
VERKAUF DER GENEHMIGUNGEN MIT AUDIBLE RAMEN K.SAV. Ramons - Dorf in Raseiniai Bezirk Gemein…
$69,558
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen