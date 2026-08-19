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Gewerbeimmobilien in Bezirk Mariampol, Litauen

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7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 691 m² in Padurpinycys, Litauen
Gewerbefläche 691 m²
Padurpinycys, Litauen
Fläche 691 m²
Stockwerk 1
SALE COMMERCIAL TRANSACTIONEN MIT RAILWAY ROAD HEADING - VILKAVIŠKIŠKAS R., PILLERS IN MIEST…
$69,139
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Gewerbefläche 1 118 m² in Bredsen, Litauen
Gewerbefläche 1 118 m²
Bredsen, Litauen
Fläche 1 118 m²
Stockwerk 1
SICHERHEIT MIT SICHERHEIT ELEKTRISCHEN UND POTENTIAL LOGISTICS CENTRE - Adresse: Šakių g. 16…
$92,186
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Gewerbefläche 786 m² in Wilkowischken, Litauen
Gewerbefläche 786 m²
Wilkowischken, Litauen
Fläche 786 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf Café mit kommerziellen und Nebengebäuden, Gesamtfläche 786.39 m2. Derzeit wird …
$289,826
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Gewerbefläche 19 m² in Mariampol, Litauen
Gewerbefläche 19 m²
Mariampol, Litauen
Fläche 19 m²
Stockwerk 1
Verkauft GARAGE in der SECOND MARITIME CITY CITIZENS!!!! Die Tiefgarage wird durch das gesp…
$6,840
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Gewerbefläche 1 847 m² in Wilkowischken, Litauen
Gewerbefläche 1 847 m²
Wilkowischken, Litauen
Fläche 1 847 m²
Stockwerk 1
Zwei Gebäude mit anderen Gebäuden im gemeinsamen Hof werden verkauft. Vytauto g. 67, Vilkavi…
$405,756
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Gewerbefläche 781 m² in Azuolynas, Litauen
Gewerbefläche 781 m²
Azuolynas, Litauen
Fläche 781 m²
Stockwerk 1
Die ehemalige Mini-Haartierfarm Marijampolė Woche zum Verkauf In Zviniškių 3 Die Räumlichkei…
$165,255
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TekceTekce
Gewerbefläche 531 m² in Pajotuliai, Litauen
Gewerbefläche 531 m²
Pajotuliai, Litauen
Fläche 531 m²
Stockwerk 1
DIE STELLUNGNAHMEN VON 531,32 KVM, INTENDED FÜR ANDERE PHERMAS, MIT DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN…
$23,820
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