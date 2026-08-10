Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Vilnius
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Vilnius, Litauen

;
101 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 100 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 100 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Machen Sie Fortschritte in der SCHEDULE! ...................................................…
$120,665
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 178 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 178 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 178 m²
Rabatt - 2000 EUR! Die Zimmer von 178 qm werden im Herzen von Vilnius, Altstadt verkauft. D…
$387,102
Eine Anfrage stellen
For Sale: 4* Hotel in Lithuania — €2,575,000 in Vilnius, Litauen
For Sale: 4* Hotel in Lithuania — €2,575,000
Vilnius, Litauen
Zimmer 33
Fläche 1 515 m²
Zum Verkauf: 4* Hotel in Litauen — 2,575.000 €Turnkey profitables Geschäft in einem historis…
$3,01M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Gewerbefläche 120 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 120 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 120 m²
In der Altstadt werden 120 m2 Zimmer verkauft. Sie können einen kleineren Teil von 64 qm kau…
$246,380
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 500 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 500 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 500 m²
Stockwerk 1
AWARD DIE VERWALTUNGS ALLOCATION DER ERDVIO500 KV.M. über die HAUSHALTE 'HEADS. Derzeit gibt…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 124 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 124 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 124 m²
Stockwerk 1
Leichte und gemütliche Räumlichkeiten von 124 qm, im Oz Park, im Stadtteil Baltuppi, werden …
$409,883
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 57 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 57 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 57 m²
Stockwerk 4
57 WISSENSCHAFTEN. PRINCIPLES: - Ein großartiger Ort für kommerzielle Aktivitäten; - Funkti…
$90,685
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 174 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 174 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 174 m²
Stockwerk 1
Die Räumlichkeiten von 174 qm sind geräumig, hell und gemütlich, im Stadtteil Antakalnis. Di…
$463,721
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 125 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 125 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 125 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG von 124,56 KV.M. INDIVIDUAL COMMERCIAL PREMISEN IN DER FIRST WACHT MIT VITRINE S…
$376,774
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 192 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 192 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 192 m²
Stockwerk 1
SALE OF GOK 190,69. M. ADMINISTRATIVE ZUSAMMENFASSUNG ZUR AUSSENHANDEL, HANDEL ODER ANDEREN …
$278,441
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 16 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 16 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 16 m²
Stockwerk 1
Scannen von GARAGE für TUSKULS G. 4, VILNIO Neat Garage in einem komfortablen Ort in der St…
$31,738
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 124 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 124 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 124 m²
Stockwerk 1
Leichte und gemütliche Räumlichkeiten von 124 qm, im Oz Park, im Stadtteil Baltuppi, werden …
$439,376
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 71 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 71 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 71 m²
Stockwerk 1
KÖNIGREICH DER KÖNIGLICHEN PATCHE IN DER SENAMIOR, IN DER VORBEHÖRUNG, DER LANDWIRTSCHAFTLIC…
$231,795
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 63 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 63 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
SALE 63 KNOWLEDGE. COMMERCIAL PATCHE / STUDIE im SECOND HEAD des VILNIUS SENAMIUS! --- Dies …
$300,136
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 54 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 54 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 54 m²
Stockwerk 1
IN SENAMIOR, VILNIUS G. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$330,401
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 129 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 129 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 129 m²
Stockwerk 1
DESIRING bietet repräsentative Geschäftsräume in einem der sichtbarsten und strategisch bequ…
$499,705
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 64 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 64 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 64 m²
In der Altstadt werden 120 m2 Zimmer verkauft. Sie können einen kleineren Teil von 64 qm kau…
$146,465
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 178 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 178 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 178 m²
Die Zimmer von 178 qm werden im Herzen von Vilnius, Altstadt verkauft. Dies ist universell e…
$457,925
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 35 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 35 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 35 m²
Stockwerk 1
Die in der renommierten Altstadt verkauften Räumlichkeiten, Labdarių g., sind PATALPOMS JUU …
$140,257
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 127 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 127 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 127 m²
Stockwerk 2
IN DER NORTH MIESTELY, S.ŽAUKAS G.! Kommerzielle Räume sind strategisch an einem ausgezeichn…
$264,205
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 120 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 120 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 120 m²
In der Altstadt werden 120 m2 Zimmer verkauft. Sie können einen kleineren Teil von 64 qm kau…
$280,513
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 712 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 712 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 712 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG DES VERWALTUNGS / MARKETING ALLOCATION VON 712 KV.M. G. 220, I-I. > Tabelle > A…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 100 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 100 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
In der Stadt Vilnius, Baltupio Street, werden die Räumlichkeiten im "Jomanto Park Project" (…
$316,674
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 1 256 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 1 256 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 1 256 m²
Stockwerk 1
VERKAUF 1 256 KNOWLEDGE - COMMERCIAL ADVICE V. A. GRAIČIewNã G., VILNIJE. Auf der Suche nac…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 139 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 139 m²
Stockwerk 1
HORIZON. MIESTO PULSAS. Ihre Adresse ist MINDAUGO G. 21, VILNIUS. Geschäftsräume von 139 m2…
$346,632
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 96 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 96 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 96 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE DER KOLUMEN DES VERTRAGS Gelegen in den renommierten Räumlichkeiten Im Užupis Tei…
$393,004
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 149 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 149 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 149 m²
Stockwerk 1
DESIGNATION 149 GOK. M COMMERCIAL PREMISE IN VILNIUS SENAMETERS, CARMELIT G. Exklusive Gesc…
$469,012
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 57 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 57 m²
Vilnius, Litauen
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 5
Zum Verkauf stilvoll eingerichtete Geschäftsräume, ideal für ein Studio, Büro, Geschäft oder…
$229,364
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 63 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 63 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
63 KV senden. M. STUDIJA im SECOND HEAD! --- Dies ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenige…
$342,856
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 518 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 518 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 518 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE VON SMALL NATURE / HANDEL / STORAGE PREMISEN Komfortabler Zugang - in unmittelbar…
$566,188
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen