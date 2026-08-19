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Gewerbeimmobilien in Bezirk Telsche, Litauen

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Moscheiken
5
12 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 71 m² in Telsche, Litauen
Gewerbefläche 71 m²
Telsche, Litauen
Fläche 71 m²
Stockwerk 2
ERGEBNISSE DER INVESTITIONEN Verwaltungsgebäude von 71,40 qm mit Gemeinschaftseinrichtungen …
$78,137
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Gewerbefläche 63 m² in Moscheiken, Litauen
Gewerbefläche 63 m²
Moscheiken, Litauen
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
IN DER ERWÄGUNG, COMMERCIAL PREMISE IN DER FIRST MAJOR-LÄNDERUNG DER WICHTIGSTEN MÄNDER zu e…
$75,355
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Gewerbefläche 838 m² in Seda, Litauen
Gewerbefläche 838 m²
Seda, Litauen
Fläche 838 m²
Stockwerk 1
ZUSAMMENFASSUNG DER ZUSAMMENARBEIT (KVAD 669,22) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SHO…
$576,419
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Gewerbefläche 1 149 m² in Pabalve, Litauen
Gewerbefläche 1 149 m²
Pabalve, Litauen
Fläche 1 149 m²
Stockwerk 1
Gewerberäume in Telšiai Bereich werden verkauft. Eine Meile entfernt. Die Räumlichkeiten kön…
$52,169
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Gewerbefläche 395 m² in Tryskiai, Litauen
Gewerbefläche 395 m²
Tryskiai, Litauen
Fläche 395 m²
ERGEBNISSE DER ZUSAMMENARBEIT - PRODUKTION - STORAGE PREMIUM Anschrift: Bokšto g. 19, Traka…
$54,487
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Gewerbefläche 62 m² in Moscheiken, Litauen
Gewerbefläche 62 m²
Moscheiken, Litauen
Fläche 62 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE DER STRUKTUR UND FUNKTIONEN (ODONOLOGIE) _ ______________________________________…
$104,337
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TekceTekce
Gewerbefläche in Plungen, Litauen
Gewerbefläche
Plungen, Litauen
Etagenzahl 1
Meat processing business for sale. About 10 tons of meat are processed in one shift, 10 empl…
$2,00M
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Gewerbefläche 68 m² in Moscheiken, Litauen
Gewerbefläche 68 m²
Moscheiken, Litauen
Fläche 68 m²
Stockwerk 1
RENTAL ODER VERKAUF DER COMMERCIAL PATLALPOS AN einem VISIBLE HEAD, MICRORAJON CENTRE. GRUND…
$170,953
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Gewerbefläche 64 m² in Moscheiken, Litauen
Gewerbefläche 64 m²
Moscheiken, Litauen
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE DES PATLOS in einem VISIBLE FIELD, MICRORAJON CENTRE MISCELLANEOUS ALLOCATIONS MA…
$102,572
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Gewerbefläche 1 204 m² in Telsche, Litauen
Gewerbefläche 1 204 m²
Telsche, Litauen
Fläche 1 204 m²
Etagenzahl 1
Pig farm for sale (currently empty). The farm can hold 1 000 pigs at a time. The price of t…
$70,069
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Gewerbefläche 12 800 m² in Plunges rajono savivaldybe, Litauen
Gewerbefläche 12 800 m²
Plunges rajono savivaldybe, Litauen
Fläche 12 800 m²
Etagenzahl 1
Farms with an administrative building, a pig slaughterhouse, and a garage for sale. The site…
$594,478
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Gewerbefläche 51 m² in Moscheiken, Litauen
Gewerbefläche 51 m²
Moscheiken, Litauen
Fläche 51 m²
Stockwerk 1
VERKAUF VON KIRPYLA - GREECE SALON Die Räumlichkeiten von 50 qm sind für kommerzielle Aktiv…
$77,499
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