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Gewerbeimmobilien in Šiauliai, Litauen

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6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 207 m² in Šiauliai, Litauen
Gewerbefläche 1 207 m²
Šiauliai, Litauen
Fläche 1 207 m²
Stockwerk 1
Ein einzigartiges Produktions- / Lagerhaus mit Grundstück und VIDEU an FRENKELIO VILOS SODUS…
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Gewerbefläche 178 m² in Zaliukes, Litauen
Gewerbefläche 178 m²
Zaliukes, Litauen
Fläche 178 m²
Stockwerk 1
Die Handelsräume von 178 qm werden in Vytauto g., Šiauliai verkauft. Die Räumlichkeiten werd…
$232,799
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Gewerbefläche 288 m² in Šiauliai, Litauen
Gewerbefläche 288 m²
Šiauliai, Litauen
Fläche 288 m²
Stockwerk 3
STRATEGISCHE NORTHERN HEAD - WINE G. 107! Auf der Suche nach einer zuverlässigen Investitio…
$477,633
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Gewerbefläche 1 736 m² in Šiauliai, Litauen
Gewerbefläche 1 736 m²
Šiauliai, Litauen
Fläche 1 736 m²
Stockwerk 1
Gewerbeimmobilien werden im Zentrum der Stadt Šiauliai verkauft - Investitionen, die Aufmerk…
$1,59M
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Gewerbefläche 178 m² in Zaliukes, Litauen
Gewerbefläche 178 m²
Zaliukes, Litauen
Fläche 178 m²
Stockwerk 1
Die Handelsräume von 178 qm werden in Vytauto g., Šiauliai verkauft. Die Räumlichkeiten werd…
$232,799
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Gewerbefläche 3 500 m² in Šiauliai, Litauen
Gewerbefläche 3 500 m²
Šiauliai, Litauen
Fläche 3 500 m²
Etagenzahl 2
100% gemietete Einrichtung Kapitalrendite 8,8%. Zu verkaufen   Gebäudekomplex Gesamtf…
$2,38M
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