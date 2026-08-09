Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Traken
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Traken, Litauen

;
3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 756 m² in Traken, Litauen
Gewerbefläche 756 m²
Traken, Litauen
Fläche 756 m²
Stockwerk 1
DIFFERENT INVESTITION PROJEKT ZU TRAVEL CENTRE! ÜBER DIE KARTE DES EFERENZ Die Gesamtfläche …
$869,478
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 756 m² in Traken, Litauen
Gewerbefläche 756 m²
Traken, Litauen
Fläche 756 m²
Stockwerk 1
DIFFERENT INVESTITION PROJEKT ZU TRAVEL CENTRE! ÜBER DIE KARTE DES EFERENZ Die Gesamtfläche …
$861,896
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 610 m² in Traken, Litauen
Gewerbefläche 610 m²
Traken, Litauen
Fläche 610 m²
Stockwerk 1
Gebäude zum Verkauf – Sandalen ( Metallhangar ) mit staatlichem Pachtvertrag ~ 40 m Das Gebä…
$113,969
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen