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Gewerbeimmobilien in Bezirk Ponewiesch, Litauen

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Ponewiesch
4
11 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 603 m² in Byciai, Litauen
Gewerbefläche 603 m²
Byciai, Litauen
Fläche 603 m²
Stockwerk 1
Scanning-Lager mit CEREALS DRIVING UND STORAGE EQUIPMENT, CONTAINED BY CEREALS DRIVING, SHOR…
$74,964
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Gewerbefläche 1 990 m² in Ferma, Litauen
Gewerbefläche 1 990 m²
Ferma, Litauen
Fläche 1 990 m²
Stockwerk 1
ZUSAMMENFASSUNGEN K., RAGUVOS SEN. COMMERCIAL BUILDINGS GEMEINSAMEN IN DER BAU: GEMEINSAME …
$381,264
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Gewerbefläche 1 500 m² in Slavinciskis, Litauen
Gewerbefläche 1 500 m²
Slavinciskis, Litauen
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
IN DER ERWÄGUNG DES ZENTRALGIVEN, DIE GIVEN GIVEN ZU KAPITAL-REPATCH UND RESTAUREN DES HERST…
$812,390
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TekceTekce
Gewerbefläche 1 478 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 1 478 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 1 478 m²
Stockwerk 1
STRATEGISCHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS - FUNKTIONEN / ERZEUGNISSE MIT ADMINISTRATIVEN ZUS…
$519,425
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Gewerbefläche 287 m² in Anciskiai, Litauen
Gewerbefläche 287 m²
Anciskiai, Litauen
Fläche 287 m²
Stockwerk 1
SALE ONE IN DER ANCHILE PREIS, BUT 6000 EUR! Auf der Suche nach einem Ort zum Entspannen ode…
$6,956
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Gewerbefläche 139 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 139 m²
! GEBÄLTE DESIGN BY PROJEKT G.20A MIT DER LOSS von 3,63 ARM AREA. BAUEN FÜR DIE ENTWICKLUNG …
$85,673
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Gewerbefläche 39 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 39 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
WICHTIG DER ZUSAMMENARBEIT MIT KLIMAKTION G. 38. BASIC AREA - 38 KV.M. aus COMUNIQUE ist ELE…
$28,801
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Gewerbefläche 182 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 182 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 182 m²
Stockwerk 1
In der gleichen RESIDENCE CIRCUMSTP CENTRE, SECOND G., COMPARABLE TRADE DESTINATION BUILDING…
$136,763
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Gewerbefläche 1 389 m² in Pazasai, Litauen
Gewerbefläche 1 389 m²
Pazasai, Litauen
Fläche 1 389 m²
Stockwerk 1
Der Komplex von zwei Gebäuden wird verkauft - Bauernhof und Verlegung - Scheune Pasvalio r.,…
$18,235
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Gewerbefläche 1 100 m² in Birsen, Litauen
Gewerbefläche 1 100 m²
Birsen, Litauen
Fläche 1 100 m²
Stockwerk 1
Im exklusiven Teil der Stadt Biržai, 200 m vom Ufer des Sees Širvėna und 200 m vom Fluss Apo…
$193,747
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Gewerbefläche 183 m² in Rokischken, Litauen
Gewerbefläche 183 m²
Rokischken, Litauen
Fläche 183 m²
Stockwerk 1
SODYBA-HAUS MIT 53,36 ABSCHNITT A. QUELLEN R. ______________________________________________…
$283,783
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