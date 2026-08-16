Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Smilten
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Smilten, Lettland

;
3 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Smilten, Lettland
Haus 5 zimmer
Smilten, Lettland
Zimmer 5
Fläche 246 m²
Etagenzahl 3
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Smilten, Lettland
Haus 5 zimmer
Smilten, Lettland
Zimmer 5
Fläche 236 m²
Stockwerk 2
$577,839
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Smilten, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Smilten, Lettland
Zimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 3/4
$336,197
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen