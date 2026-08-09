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Gewerbeimmobilien in Siguldas novads, Lettland

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Gewerbefläche in Segewold, Lettland
Gewerbefläche
Segewold, Lettland
Zu verkaufen ist ein kleinstöckiges Dorfentwicklungsprojekt unterteilt in 77 separate Grunds…
$704,670
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Gewerbefläche in Krimuldas pagasts, Lettland
Gewerbefläche
Krimuldas pagasts, Lettland
Zimmer 1
unabhängige Heizung, gepflegter Bereich, Landschaftsgärtnerei, Gelände Hervorhebung, gut aus…
$3,44M
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Gewerbefläche 10 000 m² in Segewold, Lettland
Gewerbefläche 10 000 m²
Segewold, Lettland
Zimmer 30
Fläche 10 000 m²
Zum Verkauf wird exklusives Krimulda Herrenhaus im Gauja Nationalpark angeboten.Derzeit kann…
$3,43M
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