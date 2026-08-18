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Gewerbeimmobilien in Segewold, Lettland

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 10 000 m² in Segewold, Lettland
Gewerbefläche 10 000 m²
Segewold, Lettland
Zimmer 30
Fläche 10 000 m²
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Gewerbefläche in Segewold, Lettland
Gewerbefläche
Segewold, Lettland
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$704,670
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