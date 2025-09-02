Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Siguldas novads, Lettland

Segewold
6
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 4
Fläche 146 m²
Stockwerk 7/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$668,062
Wohnung 2 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 5/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$149,924
Wohnung 9 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 9 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 9
Fläche 279 m²
Stockwerk 6/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$989,342
Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 4/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$291,629
Wohnung 4 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 4
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$207,154
Immobilienangaben in Siguldas novads, Lettland

