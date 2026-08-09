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Wohnimmobilien in Saulkrastu novads, Lettland

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Neubad
6
Saulkrastu pagasts
4
11 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Peterupe, Lettland
Haus 6 zimmer
Peterupe, Lettland
Zimmer 6
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/3
$170,282
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Haus 5 zimmer in Neubad, Lettland
Haus 5 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 5
Fläche 307 m²
Etagenzahl 3
$228,310
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Wohnung 2 zimmer in Murjani, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Murjani, Lettland
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 2/3
Eine gemütliche und kostengünstige 2-Zimmer-Wohnung in einem renovierten Gebäude in der Nähe…
$64,117
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TekceTekce
Haus 5 zimmer in Saulkrastu pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Saulkrastu pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
$384,016
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Haus 6 zimmer in Kisupe 2, Lettland
Haus 6 zimmer
Kisupe 2, Lettland
Zimmer 6
Fläche 323 m²
Etagenzahl 2
In der Nähe der Dünenzone in Kaugurciems verkaufen wir ein modernes und geräumiges Haus von …
Preis auf Anfrage
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Haus 6 zimmer in Neubad, Lettland
Haus 6 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Wird das gemütliche Haus (verkauft ist im Expunkt abgegeben) Am Anfang Saulkrasti neben berü…
$393,981
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Haus 8 zimmer in Neubad, Lettland
Haus 8 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 8
Fläche 446 m²
Etagenzahl 2
Village residence - schafft die Architektur dieser Residenz den Etalon der Gebäude in Lettla…
$735,431
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Haus 5 zimmer in Neubad, Lettland
Haus 5 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 5
Fläche 296 m²
Etagenzahl 2
der Neubau in leise, die Waldung (an der Grenze Saulkrasty und des Limbaschski Bezirkes), zu…
$198,566
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Haus 4 zimmer in Saulkrastu pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Saulkrastu pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
$893,023
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Haus 4 zimmer in Neubad, Lettland
Haus 4 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
verkaufe ich die Wohnung (100 m2) im privaten Haus in Saulkrasti mit der Erde im Raum der We…
$110,315
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Wohnung 3 zimmer in Neubad, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 3/6
$344,602
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Eigenschaftstypen in Saulkrastu novads

häuser

Immobilienangaben in Saulkrastu novads, Lettland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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