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Wohnimmobilien in Saulkrastu pagasts, Lettland

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häuser
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4 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Saulkrastu pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Saulkrastu pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
$384,016
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Haus 6 zimmer in Peterupe, Lettland
Haus 6 zimmer
Peterupe, Lettland
Zimmer 6
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/3
$170,282
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Haus 6 zimmer in Kisupe 2, Lettland
Haus 6 zimmer
Kisupe 2, Lettland
Zimmer 6
Fläche 323 m²
Etagenzahl 2
In der Nähe der Dünenzone in Kaugurciems verkaufen wir ein modernes und geräumiges Haus von …
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Haus 4 zimmer in Saulkrastu pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Saulkrastu pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
$893,023
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Immobilienangaben in Saulkrastu pagasts, Lettland

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