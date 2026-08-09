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Wohnimmobilien in Ropazu novads, Lettland

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Garkalnes pagasts
38
Stopinu pagasts
35
Ropazu pagasts
3
76 immobilienobjekte total found
Haus 10 zimmer in Garkalnes pagasts, Lettland
UP UP
Haus 10 zimmer
Garkalnes pagasts, Lettland
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 357 m²
Etagenzahl 3
✨ Wir freuen uns, dieses geräumige und gemütliche Haus zu präsentieren, perfekt geeignet für…
$328,972
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Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Wohnung 2 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 1/4
$110,806
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 3
Fläche 53 m²
Stockwerk 4/4
$143,633
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Haus 5 zimmer in Stopinu pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Stopinu pagasts, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Zum Verkauf ein modernes Haus, gebaut im Jahr 2018, befindet sich auf der ersten Linie.Home …
$634,203
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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English, Русский
Haus 1 zimmer in Villasmuiza, Lettland
Haus 1 zimmer
Villasmuiza, Lettland
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/1
Eine wunderbare Immobilie, eine halbe Autostunde von Riga entfernt. Ein toller Urlaubsort, w…
$78,248
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Haus 10 zimmer in Priedkalne, Lettland
Haus 10 zimmer
Priedkalne, Lettland
Zimmer 10
Fläche 838 m²
Stockwerk 4/4
Ein atemberaubendes Einfamilienhaus in exklusiver Wohnentwicklung wird zum Verkauf angeboten…
$872,862
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Haus 6 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 6 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 6
Fläche 414 m²
Etagenzahl 2
Im geschützten, geschlossenen Dorf ";Sunishi";, nur 30 Autominuten vom Zentrum von Riga entf…
$814,672
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Haus 6 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 6 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 6
Fläche 450 m²
Stockwerk 2/2
Nur 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, ist es angelegt und hält die Stadt «Sunisi». Die e…
$880,540
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Haus 10 zimmer in Lici, Lettland
Haus 10 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 10
Fläche 750 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten sehr schönes Haus zur Miete in der kleinen Stadt Lichi, 15 Minuten mit dem Auto n…
$880,540
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Wohnung 3 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/4
$199,267
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Haus 8 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 8 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 8
Fläche 670 m²
Stockwerk 3/3
Wir bieten Ihnen eine Luxusvilla am See zum Verkauf. Elite hat Dorf auf der Bank des Sees Su…
$1,10M
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Haus 5 zimmer in Priedkalne, Lettland
Haus 5 zimmer
Priedkalne, Lettland
Zimmer 5
Fläche 230 m²
Stockwerk 2/2
Das nette Familienhaus mit einem See sieht in einem renommierten Dorf Priedkalne zum Verkauf…
$807,749
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Wohnung 3 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 3
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/4
$134,303
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Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 5 zimmer in Ropazu pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Ropazu pagasts, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 326 m²
Etagenzahl 2
Ein einzigartiges Anwesen, das ein modernes, energieeffizientes, hochwertiges, neu gebautes …
Preis auf Anfrage
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Haus 4 zimmer in Stopinu pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Stopinu pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 221 m²
Etagenzahl 1
$537,981
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/4
$227,706
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Haus 5 zimmer in Riga, Lettland
Haus 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 455 m²
Luxusfamilienhaus im renommierten Stadtteil Riga Bergi.Dieses sorgfältig gestaltete Haus bie…
$528,503
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Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 4 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 4
Fläche 116 m²
Stockwerk -1/4
$222,466
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Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 8 zimmer in Priedkalne, Lettland
Haus 8 zimmer
Priedkalne, Lettland
Zimmer 8
Fläche 423 m²
Stockwerk 1/2
$370,834
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Haus 6 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 6 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 6
Fläche 730 m²
Wir bieten ein großes Haus zu kaufen, das sich in einer malerischen privaten Stadt neben dem…
$1,12M
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Wohnung 2 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 1/4
$127,124
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 4/4
$112,087
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Haus in Makstenieki, Lettland
Haus
Makstenieki, Lettland
$900,217
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International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 6 zimmer in Stopinu pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Stopinu pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 255 m²
Stockwerk 1/2
$352,100
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Wohnung 16 zimmer in Sunisi, Lettland
Wohnung 16 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 16
Fläche 1 140 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen ist ein Hotelkomplex auf der ersten Linie des malerischen Sunishu See, nur 15 A…
$1,77M
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Haus 5 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 5 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 478 m²
Einzigartig nach Einzelprojekt gebaut Haus zum Verkauf in Sunši.- Haupthausfläche: 402 m2.- …
$557,864
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Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Haus 7 zimmer in Garkalnes pagasts, Lettland
Haus 7 zimmer
Garkalnes pagasts, Lettland
Zimmer 7
Fläche 232 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten ein Haus in Balthasers zu kaufen. Grundstück - 1246 Quadratmeter. mDie Fläche des…
$581,908
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Wohnung 2 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/4
$113,916
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Haus 6 zimmer in Garkalnes pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Garkalnes pagasts, Lettland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 263 m²
Zum Verkauf ein hochmodernes Passivhaus im renommierten Baltezers Dorf.Eine einzigartige Gel…
$512,060
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/4
$122,440
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Tribus Realty
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