Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Ogres novads
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Ogres novads, Lettland

;
Oger Galle
4
Ogresgala pagasts
3
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 6 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 6
Fläche 190 m²
Eine schöne und geräumige Wohnung mit einer historischen Aura in einem luxuriösen Jugendstil…
$508,537
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 4 zimmer in Uexküll, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Uexküll, Lettland
Zimmer 4
Fläche 123 m²
Stockwerk 7/7
In der Ganu Straße 6 (neben der Strelnieku Straße) im 7. Stock eines Fassadengebäudes mit Au…
$210,123
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Ogresgala pagasts, Lettland
Wohnung
Ogresgala pagasts, Lettland
Investitionsobjekt in der Altstadt
$1,21M
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/3
Die neue komplizierte Wohn„Elegie“ besteht aus drei getrennten Häusern, die in einem Komplex…
$477,680
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/3
Der neue Wohnkomplex "Elegy" besteht aus drei getrennten Häusern, die in einem Komplex zusam…
$357,209
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/3
das Eliteklubhaus in Jurmala, Egļu iela 6 – “OSOБНЯК” die Flächen der Appartemente von 53.7…
$299,425
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Lennewarden, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Lennewarden, Lettland
Zimmer 4
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/3
$420,246
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Uexküll, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Uexküll, Lettland
Zimmer 3
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/6
Moderne Wohnung mit Balkon im Zentrum von Riga - in der Skolas 20a Straße, im Haus nach der …
$367,715
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
Die neue komplizierte Wohn„Elegie“ besteht aus drei getrennten Häusern, die in einem Komplex…
$507,584
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 2/2
$54,632
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Ogres novads, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen