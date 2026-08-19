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Wohnimmobilien in Ogres novads, Lettland

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Oger Galle
6
Ogresgala pagasts
14
Uexküll
3
28 immobilienobjekte total found
Haus in Rutki, Lettland
Haus
Rutki, Lettland
$671,655
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Haus 4 zimmer in Oger Galle, Lettland
Haus 4 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 4
Fläche 174 m²
Stockwerk 1/2
$189,948
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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Haus 5 zimmer in Oger Galle, Lettland
Haus 5 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 5
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
$346,876
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 6 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 6 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 6
Fläche 190 m²
Eine schöne und geräumige Wohnung mit einer historischen Aura in einem luxuriösen Jugendstil…
$508,537
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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Haus 9 zimmer in Taurupe, Lettland
Haus 9 zimmer
Taurupe, Lettland
Zimmer 9
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
$113,116
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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Haus 3 zimmer in Uexküll, Lettland
Haus 3 zimmer
Uexküll, Lettland
Zimmer 3
Fläche 176 m²
Stockwerk 2/2
$352,641
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Tribus Realty
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Uexküll, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Uexküll, Lettland
Zimmer 4
Fläche 123 m²
Stockwerk 7/7
In der Ganu Straße 6 (neben der Strelnieku Straße) im 7. Stock eines Fassadengebäudes mit Au…
$210,123
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Wohnung in Ogresgala pagasts, Lettland
Wohnung
Ogresgala pagasts, Lettland
Investitionsobjekt in der Altstadt
$1,21M
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Wohnung 3 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/3
Die neue komplizierte Wohn„Elegie“ besteht aus drei getrennten Häusern, die in einem Komplex…
$477,680
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Haus 6 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 492 m²
Etagenzahl 2
The mansion is located near the city of Riga, in a pine forest, on the island of Dole, with …
$730,178
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Wohnung 3 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/3
Der neue Wohnkomplex "Elegy" besteht aus drei getrennten Häusern, die in einem Komplex zusam…
$357,209
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Haus 5 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
A unique object. Location Valgaciems, 70 km from the resort town of Jurmala. Plot of land 15…
$577,839
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Haus 4 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen elegantes Familienhaus im skandinavischen Stil. Wirtschaftlich, energieeffizien…
$185,696
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Haus 8 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 8 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 8
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
An exclusive and unique real estate on the ancient Liv coast of the Baltic Sea. Detailed des…
$722,823
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Haus 5 zimmer in Turkalne, Lettland
Haus 5 zimmer
Turkalne, Lettland
Zimmer 5
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
$334,578
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Tribus Realty
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Haus 6 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 239 m²
Etagenzahl 2
$345,653
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Haus 6 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Großes, voll ausgestattete Haus, das für zwei Familien erworben werden kann, gibt es alle St…
$262,654
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Haus 6 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 256 m²
Etagenzahl 3
das Haus Energoeffektiwnyj mit den niedrigen Betriebskosten. Im Haus gibt es das geräum…
$346,703
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Wohnung 2 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/3
das Eliteklubhaus in Jurmala, Egļu iela 6 – “OSOБНЯК” die Flächen der Appartemente von 53.7…
$299,425
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Wohnung 4 zimmer in Lennewarden, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Lennewarden, Lettland
Zimmer 4
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/3
$420,246
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Wohnung 3 zimmer in Uexküll, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Uexküll, Lettland
Zimmer 3
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/6
Moderne Wohnung mit Balkon im Zentrum von Riga - in der Skolas 20a Straße, im Haus nach der …
$367,715
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Wohnung 4 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
Die neue komplizierte Wohn„Elegie“ besteht aus drei getrennten Häusern, die in einem Komplex…
$507,584
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Haus 5 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen exklusive Immobilien in Lapmežciems in der Nähe der Ostsee mit fantastischem Bl…
$682,900
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Haus 6 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Ein geräumiges Haus im ruhigen Zentrum von Babita steht zum Verkauf. Das Haus liegt neben de…
$236,388
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Haus 4 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 267 m²
Etagenzahl 2
$382,424
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Haus 7 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Haus 7 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 7
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ein schönes und gemütliches Familienhaus an einem malerischen Ort. Das Haus bef…
$313,083
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Haus 5 zimmer in Keipene, Lettland
Haus 5 zimmer
Keipene, Lettland
Zimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
ist das Haus aus den ökologischen Materialien aufgebaut. Die Wände sind aus den Blöcken Aero…
$262,654
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Wohnung 1 zimmer in Ogresgala pagasts, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Ogresgala pagasts, Lettland
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 2/2
$54,632
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