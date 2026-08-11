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Wohnimmobilien in Uexküll, Lettland

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3 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Uexküll, Lettland
Haus 3 zimmer
Uexküll, Lettland
Zimmer 3
Fläche 176 m²
Stockwerk 2/2
$352,641
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Wohnung 3 zimmer in Uexküll, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Uexküll, Lettland
Zimmer 3
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/6
Moderne Wohnung mit Balkon im Zentrum von Riga - in der Skolas 20a Straße, im Haus nach der …
$367,715
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Wohnung 4 zimmer in Uexküll, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Uexküll, Lettland
Zimmer 4
Fläche 123 m²
Stockwerk 7/7
In der Ganu Straße 6 (neben der Strelnieku Straße) im 7. Stock eines Fassadengebäudes mit Au…
$210,123
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