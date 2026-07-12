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Geschäftszentrum Lacplesa plaza

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Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Lacplesa iela, 74

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Lāčplēša Plaza: Industrielles Erbe in A-Klasse Performance Ein neues Geschäftsfeld, Lāčplēša Plaza, öffnet seine Türen im historischen Industrieviertel von Riga. Das Gebäude kombiniert historische Rohheit mit modernem Komfort der A-Klasse und höchsten Baustandards. Projektmerkmale: Gesamtfläche: 1812.5 m2 auf 5 Etagen Architektur: ein DUAL Architekturprojekt Bau: Qualitätsgarantie von MAPRI Būve Interieur: Umgebung mit exponierten Betondetails, erstellt von Design Space Art Technische Exzellenz und Ästhetik: Deckenhöhe: 3 Meter, ein Gefühl der Geräumigkeit Fassade: hochwertige Fliesenveredelungslösungen Engineering-Systeme: energieeffiziente LED-Beleuchtung, moderne Heizung, Lüftung und Kühlung für ein optimales Mikroklima Lāčplēša Plaza ist eine strategische Wahl für Unternehmen, die eine einzigartige Identität und eine funktionelle Arbeitsumgebung im Epizentrum der Stadtentwicklung suchen.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

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Riga, Lettland
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