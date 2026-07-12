Geschäftszentrum Lacplesa plaza

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Lāčplēša Plaza: Industrielles Erbe in A-Klasse Performance
Ein neues Geschäftsfeld, Lāčplēša Plaza, öffnet seine Türen im historischen Industrieviertel von Riga. Das Gebäude kombiniert historische Rohheit mit modernem Komfort der A-Klasse und höchsten Baustandards.
Projektmerkmale:
Gesamtfläche: 1812.5 m2 auf 5 Etagen
Architektur: ein DUAL Architekturprojekt
Bau: Qualitätsgarantie von MAPRI Būve
Interieur: Umgebung mit exponierten Betondetails, erstellt von Design Space Art
Technische Exzellenz und Ästhetik:
Deckenhöhe: 3 Meter, ein Gefühl der Geräumigkeit
Fassade: hochwertige Fliesenveredelungslösungen
Engineering-Systeme: energieeffiziente LED-Beleuchtung, moderne Heizung, Lüftung und Kühlung für ein optimales Mikroklima
Lāčplēša Plaza ist eine strategische Wahl für Unternehmen, die eine einzigartige Identität und eine funktionelle Arbeitsumgebung im Epizentrum der Stadtentwicklung suchen.
Objekteigenschaften
Objektdaten
Jahr der Inbetriebnahme
2026
Standort auf der Karte
Riga, Lettland
Ausbildung
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
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