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Wohnimmobilien in Mitau, Lettland

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14 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Mitau, Lettland
Haus 2 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/1
$180,686
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Haus 3 zimmer in Mitau, Lettland
Haus 3 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 3
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/1
Ein kompaktes, komfortables und warmes Holzrahmenhaus steht zum Verkauf. Vor zwei Jahren geb…
$102,193
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Haus 5 zimmer in Mitau, Lettland
Haus 5 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 5
Fläche 386 m²
Stockwerk 3/3
Immobilien mit einem sehr großen Grundstück von Grundstücken, Privatsphäre und Entwicklungsm…
$205,896
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Wohnung 1 zimmer in Mitau, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/5
$40,189
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Wohnung 2 zimmer in Mitau, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/6
Zum Verkauf schöne und gepflegte Zweizimmerwohnung mit hochwertiger, exklusiver Dekoration i…
$99,270
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Wohnung 1 zimmer in Mitau, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/5
$34,235
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Mitau, Lettland
Wohnung
Mitau, Lettland
Fläche 68 m²
Stockwerk 3/5
Neues Projekt in der Altstadt. Es ist ein stabiler, zielgerichteter Wohnraum, der ein hohes …
$179,130
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Wohnung 4 zimmer in Mitau, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 4
Fläche 88 m²
Stockwerk 3/5
Neues Projekt in der Altstadt. Es ist ein stabiler, zielgerichteter Wohnraum, der ein hohes …
$223,508
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Haus 6 zimmer in Mitau, Lettland
Haus 6 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 6
Fläche 487 m²
Etagenzahl 2
Das Haus befindet sich im privaten Bereich in Melluzi. "Smart Home" in exklusiver Lage - Dün…
$1,36M
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Wohnung 2 zimmer in Mitau, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 3/5
Neues Projekt in der Altstadt. Es ist ein stabiler, zielgerichteter Wohnraum, der ein hohes …
$125,044
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Wohnung 3 zimmer in Mitau, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 3/5
Neues Projekt in der Altstadt. Es ist ein stabiler, zielgerichteter Wohnraum, der ein hohes …
$252,946
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Wohnung in Mitau, Lettland
Wohnung
Mitau, Lettland
Fläche 138 m²
Stockwerk 3/5
Neues Projekt in der Altstadt. Es ist ein stabiler, zielgerichteter Wohnraum, der ein hohes …
$557,383
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Wohnung 3 zimmer in Mitau, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 5/5
Neues Projekt in der Altstadt. Es ist ein stabiler, zielgerichteter Wohnraum, der ein hohes …
$220,125
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Wohnung 2 zimmer in Mitau, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 6/6
Wohnung mit grauer Dekoration im renovierten Haus Rīdzenes Rezidence. Die folgenden Reparatu…
$61,986
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Immobilienangaben in Mitau, Lettland

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