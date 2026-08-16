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Wohnimmobilien in Dünaburg, Lettland

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5 immobilienobjekte total found
Haus 99 zimmer in Dünaburg, Lettland
Haus 99 zimmer
Dünaburg, Lettland
Zimmer 99
Fläche 3 300 m²
Etagenzahl 4
Das Hotel befindet sich in einer der ruhigsten und ruhigen Orte der Stadt Daugavpils, in ein…
$1,88M
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Haus 5 zimmer in Dünaburg, Lettland
Haus 5 zimmer
Dünaburg, Lettland
Zimmer 5
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
$325,691
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Wohnung 3 zimmer in Dünaburg, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Dünaburg, Lettland
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Helle und geräumige Wohnung zum Verkauf in Jurmala. Der Hauptvorteil ist die Lage der Wohnun…
$189,111
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Wohnung 3 zimmer in Dünaburg, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Dünaburg, Lettland
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/2
$156,542
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Haus 5 zimmer in Dünaburg, Lettland
Haus 5 zimmer
Dünaburg, Lettland
Zimmer 5
Fläche 327 m²
Etagenzahl 2
$471,726
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Immobilienangaben in Dünaburg, Lettland

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Luxuriös
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