Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Adazu novads
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Adazu novads, Lettland

;
Adazi
16
Adazu pagasts
7
Carnikavas pagasts
12
35 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Carnikavas pagasts, Lettland
Haus 7 zimmer
Carnikavas pagasts, Lettland
Zimmer 7
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
$913,723
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 zimmer in Neuermühlen, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Neuermühlen, Lettland
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 4/4
$178,701
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 4 zimmer in Adazi, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/1
Energieklasse Ein Reihenhaus Die Außenwände des Gebäudes sind isoliert, verputzt mit Holzbr…
$290,672
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Haus 1 zimmer in Gauja, Lettland
Haus 1 zimmer
Gauja, Lettland
Zimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Neue energieeffiziente Häuser von 70–120 m2 sind auf geräumigen 1200 m2 Grundstücken mit ein…
$147,744
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Siguli, Lettland
Haus 4 zimmer
Siguli, Lettland
Zimmer 4
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/2
$247,664
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 5 zimmer in Carnikavas pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Carnikavas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 263 m²
Etagenzahl 1
$420,932
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Haus 4 zimmer in Adazu pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazu pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 219 m²
$477,718
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus in Neuermühlen, Lettland
Haus
Neuermühlen, Lettland
Natur log Haus in der Nähe von Riga auf großem Grundstück mit eigenem Teich. Das Anwesen ver…
$343,934
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 4 zimmer in Adazi, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 112 m²
Stockwerk 2/2
Energieklasse Ein Reihenhaus Die Außenwände des Gebäudes sind isoliert, verputzt mit Holzbr…
$325,567
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Adazu pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Adazu pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 198 m²
Stockwerk 1/2
$378,746
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 4 zimmer in Neuermühlen, Lettland
Haus 4 zimmer
Neuermühlen, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Das Ādaži-Umgebungs-Dorf-Architekturprojekt umfasst ein und zweigeschossige Gebäude, die das…
$305,240
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Haus 4 zimmer in Neuermühlen, Lettland
Haus 4 zimmer
Neuermühlen, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Das Ādaži-Umgebungs-Dorf-Architekturprojekt umfasst ein und zweigeschossige Gebäude, die das…
$270,006
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Haus 4 zimmer in Adazi, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/1
Energieklasse Ein Reihenhaus Die Außenwände des Gebäudes sind isoliert, verputzt mit Holzbr…
$279,041
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Adazi, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/1
Energieklasse Ein Reihenhaus Die Außenwände des Gebäudes sind isoliert, verputzt mit Holzbr…
$284,857
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Neuermühlen, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Neuermühlen, Lettland
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 5/5
$108,077
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 6 zimmer in Carnikavas pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Carnikavas pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 377 m²
Stockwerk 2/2
Wir machen Sie auf ein modernes Haus mit Blick auf die Dünen in der Stadt Tsarnikava aufmerk…
$603,412
Eine Anfrage stellen
Wohnung 9 zimmer in Gauja, Lettland
Wohnung 9 zimmer
Gauja, Lettland
Zimmer 9
Fläche 1 385 m²
Stockwerk 1/3
Wir bieten Ihnen ein exklusives geräumiges Herrenhaus mit einer Fläche von 1384,10 m2. Das H…
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Gauja, Lettland
Haus 2 zimmer
Gauja, Lettland
Zimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Neue energieeffiziente Häuser mit einer Fläche von 65–120 m2 auf geräumigen 1200 m2 Grundstü…
$147,744
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Neuermühlen, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Neuermühlen, Lettland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/5
$192,574
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 7 zimmer in Baltezers, Lettland
Haus 7 zimmer
Baltezers, Lettland
Zimmer 7
Fläche 310 m²
Stockwerk 2/2
Modernes, helles Haus mit Garten. Das Hotel liegt in einer ruhigen Gegend mit Zugang zum Bal…
$604,840
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Adazi, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 114 m²
Stockwerk 2/2
Energieklasse Ein Reihenhaus Die Außenwände des Gebäudes sind isoliert, verputzt mit Holzbr…
$289,625
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Baltezers, Lettland
Haus 6 zimmer
Baltezers, Lettland
Zimmer 6
Fläche 544 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten an, luxuriöse und ausgestattete Immobilien in der Nähe des Stadtzentrums - Baltez…
$692,692
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Neuermühlen, Lettland
Haus 2 zimmer
Neuermühlen, Lettland
Zimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf einer sonnigen Immobilie Insulated All-Saison Holzrahmen Haus mit allen Annehmlichk…
$133,730
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Adazu pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazu pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 276 m²
$500,156
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 4 zimmer in Adazi, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 112 m²
Stockwerk 2/2
Energieklasse Ein Reihenhaus Die Außenwände des Gebäudes sind isoliert, verputzt mit Holzbr…
$284,857
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Carnikavas pagasts, Lettland
Haus 8 zimmer
Carnikavas pagasts, Lettland
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 472 m²
Zur Miete / Zum Verkauf ein einzigartiges Familienhaus in Carnikava, neben dem Meer. Das Hau…
$563,736
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Haus 4 zimmer in Adazi, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 109 m²
Stockwerk 1/2
Energieklasse Ein Reihenhaus Die Außenwände des Gebäudes sind isoliert, verputzt mit Holzbr…
$267,409
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Carnikavas pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Carnikavas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
DIE HAUSHALTSVERZEICHNIS MIT PRIVATE ZU UPS.Große grüne Fläche • Sauna • Geschlossener Pavil…
$340,591
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Haus 4 zimmer in Adazi, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/1
Energieklasse Ein Reihenhaus Die Außenwände des Gebäudes sind isoliert, verputzt mit Holzbr…
$290,672
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Carnikavas pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Carnikavas pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 5/11
$346,703
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Adazu novads

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Adazu novads, Lettland

mit Terrasse
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen