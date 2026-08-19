Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Adazu novads
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Adazu novads, Lettland

;
Adazi
4
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Neuermühlen, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Neuermühlen, Lettland
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 4/4
$178,701
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 zimmer in Neuermühlen, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Neuermühlen, Lettland
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 5/5
$108,077
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 9 zimmer in Gauja, Lettland
Wohnung 9 zimmer
Gauja, Lettland
Zimmer 9
Fläche 1 385 m²
Stockwerk 1/3
Wir bieten Ihnen ein exklusives geräumiges Herrenhaus mit einer Fläche von 1384,10 m2. Das H…
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 zimmer in Neuermühlen, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Neuermühlen, Lettland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/5
$192,574
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 zimmer in Carnikavas pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Carnikavas pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 5/11
$346,703
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Neuermühlen, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Neuermühlen, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige und durchdachte 3-Zimmer-Wohnung in malerischer Lage am Fluss VējupīteDiese Wohnun…
$135,558
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Riga Real Estate
Sprachen
English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
TekceTekce

Immobilienangaben in Adazu novads, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen