  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Bel appartement vue sur la mer

Wohnquartier Bel appartement vue sur la mer

Aschdod, Israel
von
$754,400
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38654
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Sderot Tel Hai, 37

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Emplacement premium vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$1,96M
Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aschkelon, Israel
von
$452,640
Wohnviertel Gan hair 2 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$945,952
Wohnviertel Duplex penthouse park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,23M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bel appartement vue sur la mer
Aschdod, Israel
von
$754,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Netanja, Israel
von
$3,08M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,23M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Wohnviertel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Wohnviertel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Wohnviertel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Ra’anana, Israel
von
$1,77M
Ausgezeichnetes 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Zentrum von Ra'anana. Außergewöhnliches Anwesen ideal in der Nähe von Schulen und Geschäften. Außergewöhnliche Terrasse von 25 m2 mit offenem Blick. Klimaanlage, Doppelverglasung, mamad, Panzertür, Shabbat Aufzug
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen