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Wohnquartier Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine

Tel-Aviv, Israel
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06.05.26
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ID: 35755
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Louis Pasteur, 1

Über den Komplex

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Eingebettet im Herzen einer grünen Residenz mit Meerwasserpool, eine 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick. Bitte, erfrischt zu werden. Die Residenz ist wunderschön direkt hinter dem Hafen von Jaffa. Meerwasserpool. Spa. Sehr großer Keller. 1 Parkplatz. Mamad inklusive.

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Tel-Aviv, Israel
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