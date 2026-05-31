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Wohnquartier Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Netanja, Israel
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$812,950
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ID: 37821
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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• Wohnung verkauft möbliert und voll ausgestattet • Mamad (safe room) • Solarwasserheizung + Gas • Zentrale Klimaanlage mit unabhängiger Steuerung in den Zimmern • Balkon mit Wasser und Gasanschluss • Schutznetz auf dem Balkon • North-East / South-West Exposition (ausgezeichnete natürliche Belüftung) • Große Spülbecken in der Küche Kosten: • Arnona : 980 ° / 2 Monate • Vaad habayit : 250

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Netanja, Israel
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