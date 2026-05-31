  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff

Wohnquartier A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff

Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37657
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, auf der renommierten Dizengoff Straße, an der Kreuzung von Jabotinsky und Bazel Straßen, einer der beliebtesten Gegenden der Stadt, bekannt für ihre Cafés, Geschäfte und einzigartige Atmosphäre. Wohnung in einem kürzlich renovierten Gebäude im Rahmen des Projekts TAMA 38, 2 Zimmer, 51 m2 Balkon : 6 m2 mit Blick auf den Rücken, ruhig 6. Stock mit Aufzug Mit Sicherheitsraum (Mamad) Ein seltenes Anwesen, das zentrale Lage, ruhige und moderne Annehmlichkeiten kombiniert. Neuer Preis: 3,750.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$2,00M
Wohnviertel Projet neuf hadera
Chadera, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,40M
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,01M
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$10,650
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Wohnprojekt im Herzen von Yafo, dessen strategische Lage es in der Nähe von lokalen Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn. Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
3 Zimmer zum Verkauf in einem charmanten Gebäude im Herzen einer pastoralen Atmosphäre von Jerusalem und nur wenige Gehminuten von Baka entfernt. In der Nähe von allem: Schulen, Synagogen, Kultur- und Unterhaltungszentren und natürlich die Altstadt. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug und …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Tel-Aviv, Israel
von
$958,500
Eklektisches Gebäude. Seltenes Produkt. Sehr schön ruhig und gesucht Straße. Gute Vorteile
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen